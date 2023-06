Tadej Pogacar, numero uno del ciclismo mondiale, potrebbe avere in casa il vero rivale per le prossime stagioni. Reduce da una grande prestazione al Giro di Svizzera, in cui ha vinto due tappe, Juan Ayuso ha lanciato la sfida la compagno di squadra e leader della UAE Emirates. Parlando al giornale Marca, il giovane spagnolo è apparso sicuro e un po' sfrontato. Ayuso non ha nascosto di avere delle ambizioni e delle aspettative di altissimo livello e di voler spodestare Pogacar per prendersi il trono di miglior corridore del mondo.

Ayuso: 'Ho ancora molto da migliorare'

Juan Ayuso è arrivato al Ciclismo professionistico con la fama del predestinato. Classe 2002, catalano, Ayuso è passato professionista prestissimo dopo una carriera travolgente nelle categorie giovanili. Il giovane spagnolo ha firmato un lungo e ricco contratto con la UAE Emirates debuttando tra i pro sul finire del 2021. Già nella prima stagione completa, Ayuso ha strabiliato il mondo del ciclismo, salendo sul terzo gradino del podio della Vuelta Espana, appena ventenne.

Il campioncino della UAE è stato ben presto accostato al suo compagno di squadra Tadej Pogacar, anche lui esploso subito appena arrivato tra i pro. Ayuso ha fatto capire di non avere nessuna soggezione e nessun timore reverenziale nel confronto con un compagno così ingombrante, tutt'altro.

"Sono abituato a essere paragonato a Pogacar, perché me lo dicono in tanti. Non è una cosa che mi stressa, perché è quello per cui lavoro, per essere alla sua altezza. È una motivazione e qualcosa che mi piace. La mia sfida come corridore non è essere il miglior spagnolo, ma essere il migliore al mondo. Ma so che per questo ho ancora molto da migliorare" ha dichiarato Ayuso a Marca.

'Il ciclismo include tanti piccoli dettagli che devo continuare a limare'

Il ventenne spagnolo ha raccontato di dover però risolvere un problema, che può apparire banale, ma che in realtà può condizionare molto le prestazioni di un ciclista di altissimo livello. Juan Ayuso ha raccontato che in alcune situazioni non riesce a dormire.

Questo non sarebbe legato ad una questione psicologica o dovuta allo stress. "Non dormo sempre bene, ma non è legato alla pressione. Il giorno prima della cronometro al Giro di Svizzera ho dormito bene. Ma altri giorni, prima delle tappe piatte, non dormo bene. Ecco perché ti dico che non è correlato, ma vorrei migliorare la questione del sonno perché, in fondo, se non dormi bene, non puoi esibirti al meglio" ha commentato Juan Ayuso.

Per dare concretezza al suo progetto di diventare il numero uno al mondo, il corridore della UAE è pronto a mettersi in gioco e a lavorare su tutti i fronti e gli aspetti che possono farlo crescere. Ayuso ha dimostrato di avere una mentalità molto esigente e autocritica con sè stesso.

"Devo migliorare in quasi tutto. Nella cronometro non mi sento migliorato rispetto allo scorso anno a causa dell'infortunio. Anche quando si tratta di leggere le corse, trovare la posizione migliore, leggere tutto meglio. Ho molto margine di miglioramento. Puoi sempre andare più avanti e crescere. Il ciclismo include tanti piccoli dettagli che devi continuare a limare. Penso che l'esperienza mi aiuterà. Voglio continuare ad imparare per conoscermi meglio, non credo di avere un punto debole più di un altro, devo solo migliorare sotto tutti gli aspetti" ha dichiarato Juan Ayuso.