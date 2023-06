I tifosi di Nairo Quintana potrebbero presto rivedere il proprio beniamino in azione. Lo scalatore, vincitore di un Giro d’Italia e di una Vuelta Espana, è fermo dalla fine della scorsa stagione a causa di una complicata e discussa storia ai limiti del regolamento antidoping. Quintana fu trovato positivo al tramadolo allo scorso Tour de France, una sostanza che implica la cancellazione del risultato nella corsa in cui è stato effettuato il controllo, ma nessuna squalifica. Nonostante questo, e il suo palmares da campione, Quintana non ha più trovato nessuna squadra disposta a ingaggiarlo.

Ciclismo, il caso tramadolo di Quintana

La vicenda che ha portato a un punto morto la carriera di Nairo Quintana è iniziata subito dopo la conclusione dello scorso Tour de France. Lo sportivo aveva terminato la corsa al sesto posto in classifica generale e aveva appena annunciato la sua permanenza alla Arkea Samsic. L’Uci ha però annunciato la positività al tramadolo, riscontrata in un controllo effettuato al Tour. Il tramadolo è un antidolorifico che da anni è sotto l’attenzione della Wada, l’agenzia mondiale antidoping. Attualmente, in caso di positività il regolamento prevede la cancellazione dei risultati ottenuti nella gara in cui è stato effettuato il controllo, ma nessuna ulteriore squalifica.

A cambiare le carte in tavola e complicare la situazione di Quintana è stato il Movimento per un Ciclismo credibile, un’associazione di squadre che prevede una autoregolamentazione più severa di quella ufficiale della Wada. L’MPCC vieta alle proprie squadre di ingaggiare corridori che siano risultati positivi al tramadolo, e per questo Quintana si è trovato in grande difficoltà nella ricerca di una nuova squadra dopo essere stato scaricato dalla Arkea.

Dalla Vuelta Colombia l'annuncio del probabile ritorno

Nairo Quintana ha continuato ad allenarsi e a cercare un ingaggio, ma non ha trovato nessuna squadra disposta a metterlo sotto contratto. Lo stesso non ha partecipato ad alcuna corsa quest’anno ed è ancora senza team, ma durante la diretta della Vuelta Colombia, che si sta svolgendo in questi giorni, è stato annunciato il suo probabile ritorno in gruppo.

Durante la trasmissione della corsa su Win Sport, i telecronisti hanno dichiarato che il colombiano potrebbe correre la Vuelta Espana, non specificando però con quale squadra. “C’è una squadra che ha un disperato bisogno di punti, ha bisogno almeno di vincere una tappa e mettersi in evidenza in una grande corsa a tappe. Stanno concentrando tutte le loro carte su Quintana, in modo che possa portare dei punti alla Vuelta Espana” hanno dichiarato i telecronisti, secondo i quali le probabilità che questo accordo vada in porto sono molto concrete.

Pur non avendo fatto il nome della squadra in questione, l’identikit tracciato e i rumor dell’ambiente del ciclismo porterebbe alla Astana. La squadra kazaka ha raccolto quest’anno pochissimi risultati, e Quintana potrebbe essere l’uomo giusto per risollevarne le sorti.