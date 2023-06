Nel giorno del primo atto ufficiale della corsa, la presentazione delle squadre, sale sempre di più l'attesa per il Tour de France. Il più grande evento della stagione del Ciclismo promette anche quest'anno un'edizione all'insegna dello spettacolo, con il rinnovato duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard per la maglia gialla finale e tanti altri fuoriclasse pronti a prendersi una fetta di palcoscenico. La corsa scatta sabato 1° luglio da Bilbao e già nelle prime giornate nei Paesi Baschi propone dei percorsi impegnativi e adatti alla battaglia.

Ciclismo, i dubbi sulle condizioni di Pogacar

Parlando ad Eurosport, dove da quest'anno occupa il ruolo di opinionista per il ciclismo, Philippe Gilbert ha spiegato di attendersi un avvio scoppiettante in questo Tour de France. L'ex Campione del Mondo ritiene che la Jumbo Visma di Jonas Vingegaard andrà immediatamente all'attacco nelle tappe basche per scoprire un'eventuale defaillance di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno arriva infatti al via del Tour con le incognite dell'infortunio rimediato alla Liegi Bastogne Liegi di due mesi fa.

"Tutti hanno visto l'incidente a Pogacar nella Liegi e il suo processo di recupero", ha dichiarato Philippe Gilbert, aggiungendo che le recenti vittorie ottenute dallo sloveno ai campionati nazionali non provano il suo stato di forma.

"Il livello di quelle corse non era certo quello del World Tour. Se Pogacar non è pronto, emergerà nella prima settimana del Tour de France. Forse cercherà di mettere del ritmo gara nelle gambe, e se glielo permetti, poi sarà troppo tardi. Mi aspetto che la Jumbo Visma vada all'attacco dalla prima tappa e cerchi di guadagnare più tempo possibile, sperando che poi Pogacar non recuperi nel finale del Tour.

Per questo penso che sarà un inizio di Tour interessante", ha analizzato Gilbert.

'Froome al massimo può fare una bella tappa'

Gilbert ha parlato anche dell'esclusione dal Tour de France di Chris Froome. Il campione britannico, quattro volte maglia gialla, non è stato convocato dalla Israel a causa dei suoi scarsi risultati.

Nonostante l'esclusione e la mancanza di competitività che dura ormai da quattro anni, dall'incidente al Delfinato 2019, Froome ha dichiarato di puntare ancora a tornare al Tour nella prossima edizione.

Gilbert è stato duro ma realista nell'analisi sulla situazione di Froome. "Se può tornare a vincere un grande giro? Non credo proprio, può fare una bella tappa, l'anno scorso ha fatto un terzo posto, ma questo è il massimo e con un anno in più non migliorerà. Penso che non abbia la possibilità neanche di arrivare nei primi dieci in una classifica generale di un grande giro. Purtroppo penso che abbia avuto le sue possibilità e che per lui sia finita", ha commentato Philippe Gilbert.