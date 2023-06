A due mesi dall'incidente della Liegi-Bastogne-Liegi, Tadej Pogačar è finalmente tornato a correre. Superato il periodo di riabilitazione per la frattura allo scafoide, il fuoriclasse sloveno ha passato un periodo in altura ad allenarsi con i compagni e si ripresentato in corsa ai campionati nazionali. Pogačar ha partecipato ieri alla gara a cronometro e doppierà l'impegno con la corsa in linea in programma domenica 25 giugno. Saranno questi gli unici appuntamenti in avvicinamento al Tour de France, l'evento clou della stagione a cui il campione sloveno arriverà con una preparazione rimodulata dopo l'infortunio.

#RoadNats 🇸🇮 Les images du sacre de Tadej Pogacar sur le championnat de Slovénie de CLM. https://t.co/P28gfIYQo8 pic.twitter.com/lxmIrPSHZK — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 22, 2023

Ciclismo, Pogačar ok sulla salita di Pokljuka

Il programma originario di Tadej Pogačar prevedeva la presenza al Giro di Slovenia, corsa di rifinitura in vista del Tour, ma l'incidente della Liegi ha costretto a cambiare piano e ritardare il rientro. Pogačar ha così sfruttato i campionati nazionali sloveni come uniche corse prima del Tour, due giorni di gara in cui verificare le condizioni di forma, ma anche la mobilità e l'efficienza della mano infortunata.

Il campione della UAE ha fatto ieri, giovedì 22 giugno, la sua prima apparizione dopo l'incidente della Liegi, schierandosi al via nel campionato nazionale a cronometro.

Pogačar non ha trovato grandi avversari, viste le assenze di tutti i big del ciclismo sloveno, da Roglič a Mohorič e Tratnik. Nonostante la modesta opposizione, il vincitore del Fiandre ha tratto comunque delle conclusioni molto positive da questo impegno. La prova presentava un percorso molto impegnativo, caratterizzato dalla salita di Pokljuka, importante centro per gli sport invernali in Slovenia.

Tadej Pogačar ha pedalato molto forte, vincendo senza problemi su un campo di avversari modesto, ma segnando un tempo davvero significativo. Il campione della UAE ha vinto la corsa con oltre cinque minuti di vantaggio sul secondo arrivato, Marko Pavlič.

I dati della scalata a Pokljuka sono stati molto convincenti. La salita misurava sei chilometri e mezzo, con una pendenza media di poco superiore all'8%.

Pogačar ha completato la scalata in diciassette minuti netti, sfiorando i 22 all'ora di media oraria e con una VAM di 1864.

'La mano non mi ostacola più'

"L'obiettivo era quello di correre più veloce di tre anni fa. Ci sono riuscito", ha dichiarato il campione sloveno al termine della prova. La corsa si è svolta sul medesimo tracciato utilizzato nel 2020, quando Pogačar ha avuto la meglio su Roglič. "La mano non mi ostacola più, ma devo stare attento a non urtarmi il polso. C'è un po' di nervosismo prima di ogni gara, ma sono molto felice che tutto sia andato bene, senza problemi. Sono stato in grado di pedalare a tutta velocità", ha dichiarato Tadej Pogačar.

Il campione sloveno parteciperà alla prova in linea dei campionati nazionali, in programma domenica 25 giugno, per poi unirsi al resto della squadra per le fasi preliminari e il via del Tour de France, previsto sabato 1° luglio a Bilbao.