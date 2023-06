Mathieu Van der Poel non è riuscito a bagnare con il successo il rientro in gruppo dopo due mesi di pausa. Il fuoriclasse olandese era la star indiscussa e il grande favorito della Dwars door het Hageland, semi classica belga con un percorso particolare tra sterrati e strappi in pavé. VDP ha attaccato presto, come sua abitudine, già a più di settanta chilometri dall'arrivo, ma nelle fasi decisive è stato poi attardato da una foratura che ha richiesto molto tempo per il cambio della ruota. A giocarsi la vittoria sono stati tre outsider, con il norvegese Rasmus Tiller che sulla breve rampa finale ha messo in fila i belgi Stan Van Tricht e Florian Vermeersch.

Ciclismo, riecco VDP

La Dwars door het Hageland ha attirato quest'anno molte più attenzioni del solito. La piccola corsa belga, piazzata in un weekend in cui si conclude il Delfinato e parte il Giro di Svizzera, è stata scelta da Mathieu Van der Poel come punto di partenza per la seconda parte della stagione. VDP aveva fatto la sua ultima apparizione alla vittoriosa Parigi-Roubaix del 9 aprile, e da qui inizia un percorso che lo porterà al Tour de France e ai Mondiali.

La corsa ha proposto un tracciato particolare, con un circuito finale di poco più di venti chilometri caratterizzato da due strappi e da due settori di strada sterrata.

Van der Poel è entrato in azione già nelle fasi centrali, attaccando e restando da solo al comando a più di settanta chilometri dall'arrivo. Il fuoriclasse olandese è stato in breve ripreso da un gruppo già molto selezionato, in cui la Soudal - Quick-Step e la Uno-X sono state ben rappresentate insieme alla Alpecin dello stesso VDP.

Seconda vittoria a Diest per Rasmus Tiller

La Soudal ha poi lanciato in fuga Casper Pedersen. L'azione del danese è stata molto promettente, con il gruppo che ha perso una quarantina di secondi. Pedersen è stato però rallentato dai crampi, e ha dovuto desistere e farsi riprendere. Al suono della campana Yves Lampaert ha impresso una forte accelerata sullo strappo finale, portando via un gruppetto di una decina di corridori, tra cui i compagni Pedersen e Van Tricht, e il solito Mathieu Van der Poel.

Il campione della Alpecin è stato però molto sfortunato. Non appena partita l'azione che è risultata decisiva, è stato fermato da una foratura. Con il gruppo spezzettato e l'ammiraglia lontana, VDP ha dovuto far ricorso all'assistenza neutra, che ha impiegato molto tempo nel cambio di ruota. Il vincitore della Roubaix è rimasto staccato anche dal secondo gruppo, è riuscito a rientrare, ha trovato l'aiuto di un paio di compagni, ma alla fine ha dovuto desistere per il troppo ritardo accumulato dopo la foratura.

A giocarsi la vittoria è stato il gruppetto con il terzetto della Soudal - Quick-Step.

Sullo strappo a cinque chilometri dall'arrivo il drappello si è spezzato, con Stan Van Tricht, Rasmus Tiller e Florian Vermeersch che sono rimasti al comando. Nel finale Tiller ha preso in testa il tratto più duro verso il traguardo alla Cittadella di Diest, dimostrando di avere qualcosa in più dei compagni d'avventura e andando così a vincere. Il norvegese ha doppiato la vittoria ottenuta due anni fa in questa Dwars door het Hageland, con Van Tricht secondo e Vermersch terzo, mentre Lampaert ha preceduto tutti gli altri per la quarta piazza.