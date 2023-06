Mentre la stagione 2023 del ciclismo professionistico è nella sua fase più calda, con l'avvicinamento al Tour de France, si cominciano già a delineare alcune importanti mosse di mercato in vista del 2024. Al centro delle trattative ci sono anche molti corridori italiani che sono destinati a cambiare squadra. La Eolo Kometa potrebbe perdere i suoi due punti di riferimento, Lorenzo Fortunato e Vincenzo Albanese. Il primo, reduce da un Giro d'Italia con più ombre che luci, è finito nel mirino della Astana, squadra che sta vivendo una stagione molto difficile ed ha bisogno di forze fresche per rilanciarsi.

La Eolo può perdere sia Fortunato che Albanese

Lorenzo Fortunato aveva iniziato il Giro d'Italia con grandi ambizioni, sull'onda del successo ottenuto a fine aprile alla Vuelta Asturie. Alla corsa rosa, però, il 27enne bolognese non è riuscito a lasciare il segno ne in classifica generale ne nelle tappe di montagna, il suo terreno ideale. Fortunato potrebbe tentare il grande salto nel Ciclismo World Tour nella prossima stagione. La Astana è intenzionata ad ingaggiarlo per riportarlo ai livelli che gli consentirono di vincere la tappa dello Zoncolan del Giro d'Italia 2021.

Anche Vincenzo Albanese sembra destinato a lasciare la Eolo Kometa per saltare nel World Tour. Sulle tracce del corridore campano c'è la EF, pronta ad ingaggiarlo per il 2024.

Albanese, corridore veloce e adatto a percorsi misti, ha ottenuto molti piazzamenti al recente Giro d'Italia, in cui ha segnato ben cinque top ten.

Ciclismo, la Tudor guarda al mercato italiano

Una squadra molto attiva sul mercato del ciclismo, e in particolar modo sui corridori italiani, è la Tudor. Il team svizzero di Fabian Cancellara ha debuttato quest'anno con buoni risultati nella categoria Professional e vuole crescere ulteriormente.

Per questo ha messo gli occhi su alcuni corridori di qualità ed esperienza. Stanno pedalando verso la Tudor sia Davide Ballerini che Matteo Trentin, corridori veloci e portati alle classiche, ma anche uomini con un bagaglio di esperienza importante che possono far compiere al team un ulteriore salto di qualità. Ballerini, canturino classe '94, ha ottenuto dieci vittorie in carriera, tra cui la Omloop Het Nieuwsblad, la Coppa Bernocchi, il Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti.

Matteo Trentin, da tre anni alla UAE, ha militato anche in Quickstep, Mitchelton e CCC, conquistando tappe in tutti e tre i grandi giri, due Parigi Tours e l'argento ai Mondiali di Harrogate 2019. Oltre che per le vittorie, Trentin spicca per l'acume tattico e la capacità di interpretare la corsa e gestire i movimenti insieme ai compagni di squadra.