Archiviate le corse di avvicinamento, su tutte il Critérium del Delfinato e il Giro di Svizzera, il mondo del ciclismo è ormai pronto a vivere il momento clou della stagione: il Tour de France. Il più grande evento del Ciclismo scatta quest'anno dai Paesi Baschi, con il via fissato a Bilbao per sabato 1° luglio, mentre la conclusione sarà con la tradizionale passerella parigina di domenica 23 luglio. La corsa preannuncia una grande sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar per la maglia gialla, un nuovo capitolo del duello che un anno fa regalò uno spettacolo straordinario.

Non mancheranno altri grandi interpreti delle corse a tappe, come Jai Hindley, Richard Carapaz e Simon Yates, così come i più forti velocisti e i fenomeni delle classiche, su tutti Mathieu Van der Poel e Wout van Aert.

Ciccone per la maglia a pois

In questa parata di stelle il ciclismo italiano cercherà di ritagliarsi un piccolo, ma significativo spazio. La starting list del Tour de France sarà completata tra qualche giorno, ma già ora ci si può fare un'idea abbastanza precisa di quello che ci attende. Gli italiani al via saranno davvero pochi, forse non arriveranno a dieci, ma in questo sparuto gruppetto non mancheranno ambizioni e speranze concrete.

I due corridori più attesi sono Giulio Ciccone e Giacomo Nizzolo.

Ciccone si è risollevato in fretta dalla delusione del forfait al Giro d'Italia a causa del Covid. Al recente Critérium del Delfinato l'abruzzese della Trek ha conquistato una tappa e anche al Tour andrà a caccia di un traguardo parziale. Un altro obiettivo alla portata di Ciccone è la maglia a pois della classifica dei Gpm.

Nizzolo ha vinto una corsa in questa stagione, la semi classica francese Tro-Bro Léon, e al Tour de France sarà l'uomo per gli sprint della Israel - Premier Tech.

Tour de France, Oss al fianco di Sagan

Sono annunciati al via anche Alberto Bettiol in casa EF - Easypost, Andrea Bagioli per la Soudal - Quick-Step e Samuele Battistella nella Astana, tre corridori che potrebbero avere spazio nelle strategie di squadra per andare a cercare una vittoria, o almeno un piazzamento di spessore, in qualche tappa.

Nella TotalEnergies è prevista la presenza di Daniel Oss, storico gregario di Peter Sagan, il fuoriclasse slovacco alla sua ultima presenza al Tour de France. Il Team Jayco AlUla ha invece preselezionato Matteo Sobrero, che dovrebbe ricoprire un ruolo da uomo squadra in appoggio ai capitani.

Alcuni posti sono però ancora da riempire e dopo il weekend dei campionati nazionali del 25 giugno le squadre faranno le ultime scelte. Alcune caselle sono ancora a disposizione dei corridori italiani, per far salire di qualche unità questo contingente che per ora sarebbe limitato ad appena sette uomini.