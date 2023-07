Il ciclismo italiano perde due delle sue stelle nel gran finale del Tour de France femmes. La corsa transalpina si conclude tra oggi e domani, sabato 29 e domenica 30 luglio, con l'arrivo sul Tourmalet e la cronometro di Pau, le due tappe che fin dalla partenza erano state individuate come i punti chiave dell'intera gara. Al via della tappa pirenaica del Tourmalet non si presenteranno nè Elisa Longo Borghini, nè Elisa Balsamo. Le due campionesse della Lidl Trek hanno entrambe abbandonato il Tour. Longo Borghini è stata costretta a fermarsi a causa di un'infezione cutanea, un problema che la priva della possibilità di lottare per il podio finale, visto che l'atleta piemontese occupava la quarta posizione in classifica generale.

Longo Borghini, ritiro per tutelare la salute a lungo termine

La Lidl Trek ha annunciato che la Campionessa d'Italia si è ritirata in seguito ad un'infezione cutanea nella parte superiore della coscia sinistra, che ha richiesto delle cure ospedaliere dopo la sesta tappa del Tour de France femmes. Il problema è ora sotto controllo, ma in via precauzionale è stato deciso di abbandonare la corsa. La Longo Borghini è ancora sofferente, e la Lidl Trek ha spiegato che questa scelta di ritirarsi è stata presa "nell'interesse della sua salute a lungo termine."

La Campionessa d'Italia era una delle atlete più attese in questo finale di Tour de France femmes. La Longo Borghini era sempre stata nel vivo della corsa, arrivando quinta a Rodez e nona ad Albi.

In classifica generale occupava la quarta posizione, con prospettive molto interessanti per la corsa al podio. Per la campionessa piemontese è il secondo ritiro consecutivo in questa sfortunata stagione, dopo quello già registrato al Giro d'Italia a causa di una caduta.

Ciclismo, la Balsamo guarda ai Mondiali

Elisa Balsamo si è invece ritirata a causa della stanchezza accumulata in queste prime sei tappe.

L'ex Campionessa del Mondo era al rientro dopo l'infortunio rimediato alla Ride London di fine maggio, dove si era fratturata la mandibola in seguito ad una caduta avvenuta nella prima tappa. Inizialmente si temeva che questo incidente dovesse escludere la Balsamo sia dal Tour che dai Mondiali, ma l'atleta piemontese è riuscita a recuperare in tempi più brevi del previsto.

La Balsamo è tornata in gruppo proprio in occasione di questo Tour de France femmes, ha raccolto un quinto posto nella tappa di Montignac Lascaux, ma ha deciso di non sovraccaricarsi di fatica e di ritirarsi con due giornate di anticipo.

Sia Longo Borghini che Balsamo cercheranno ora di recuperare al meglio per il prossimo grande appuntamento, i Mondiali di Ciclismo di Glasgow che si terranno domenica 13 agosto, ultima giornata della rassegna iridata.