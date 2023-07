Come avviene da anni nel settore maschile, anche il ciclismo femminile si sta evolvendo rapidamente verso una maggiore professionalità, ricerca del dettaglio e della maggior performance. Il Tour de France, che si conclude oggi con Demi Vollering avviata verso il successo, è stato lo scenario ideale per mettere in campo delle soluzioni innovative alla ricerca dei marginal gains, i tanti piccoli miglioramenti che messi insieme portano ad un significativo passo avanti nelle prestazioni. In tal senso ha destato una certa curiosità una novità proposta dalla squadra francese FDJ - Suez.

Fuori dagli hotel in cui è stata alloggiata la formazione di Marta Cavalli e Vittoria Guazzini è stata sempre parcheggiata una cabina particolare, una sorta di camera da ipnosi che serve per far rilassare e recuperare al meglio le atlete. Dentro alla cabina è posizionato un letto con una particolare forma di onda, con sopra una serie di luci led. Questa novità ha riscosso dei feedback variegati. Mentre la Guazzini l'ha trovata molto utile, Grace Brown è rimasta scettica sulla sua efficacia.

Ciclismo, la camera che migliora il sonno profondo

Parlando a Cyclingweekly, il performance manager della FDJ Flavian Soenen ha spiegato perchè è nato questo progetto della camera da ipnosi. "Ogni squadra sta facendo molto lavoro nel recupero, quindi dobbiamo fare del nostro meglio per trovare nuove idee.

Sono entrato in squadra lo scorso anno. È un team in continua evoluzione e abbiamo voluto spingere un po' per trovare delle soluzioni nuove. Ogni squadra si sta evolvendo e non vogliamo essere lasciati indietro. Quindi, per una corsa a tappe come questa, ci siamo chiesti: Qual è la cosa più importante? Il recupero”

La cabina è usata al momento solo dalla FDJ, che crede di dare un vantaggio alle proprie atlete.

Eric Lozaic, direttore di Cyrorecup, la società che gestisce questa tecnologia, ha spiegato che la cabina viene usata "per ridurre l'iperattività nel cervello, causata da cose come lo stress".

“Il più grande vantaggio è che migliora il sonno profondo, la parte del ciclo del sonno che riguarda il recupero dei tessuti e il rilassamento mentale.

Abbassa anche i livelli di stress e aiuta a bilanciare il sistema nervoso centrale", ha aggiunto Lozaic.

Guazzini: 'Mi aiuta a rilassarmi'

La cabina è stata testata dalle atlete della FDJ durante il Tour de France ed ha riscosso dei feedback un po' contrastanti. Secondo Vittoria Guazzini "è molto utile".

“Ho sempre qualche problema ad addormentarmi, soprattutto quando corro e sono un po' nervosa. Mi aiuta davvero a rilassarmi e ad ascoltare il mio corpo. Spengo la mia mente, cerco di rilassarmi il più possibile e ascolto il suono. C'è un ragazzo che parla e ti dice di inspirare, espirare, trattenere il respiro. A volte, alla fine della sessione, mi addormento", ha dichiarato l'atleta toscana.

Di diverso parere è Grace Brown.

"L'ho fatto una volta e... mah. Non sono molto brava in questo genere di cose. Finisco per pensare ad altre cose e in realtà non funziona molto bene. Ogni giorno del Tour dormi un po' peggio, ma non trovo che sia di grande aiuto", ha commentato la Brown.