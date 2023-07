Il Tour de France Femmes, che si è concluso ieri a Pau con la vittoria di Demi Vollering, ha messo in evidenza la continua crescita ed evoluzione del Ciclismo donne. La differenza con il ciclismo e con il Tour de France maschile resta molto alta in termini economici. Il gender gap è pesante e Il montepremi destinato alle atlete è notevolmente inferiore rispetto a quello degli uomini, tanto che la vincitrice Vollering si è portata a casa un decimo della somma raccolta da Vingegaard. Il campione del Tour maschile ha guadaganto oltre 550mila euro, Demi Vollering ha messo insieme una somma pari a 61.630 euro

Ciclismo, il dominio di Vollering e Kopecky

La corsa femminile è stata dominata dalla Sd Worx, che ha conquistato il primo e secondo posto in classifica generale con Vollering e Kopecky, vincitrice anche della maglia verde, e ben quattro vittorie di tappa.

Il Tour è stato incerto fino alla penultima tappa, quando la campionessa olandese ha fatto il vuoto nell'arrivo in salita del Tourmalet, regalando uno spettacolo di ottimo livello tecnico che ha ottenuto un bel successo di pubblico. La corsa è stata seguita mediamente da oltre due milioni di telespettatori sulla tv francese, con un picco di oltre quattro per la tappa decisiva del Tourmalet. A fine Tour, sommando i premi distribuiti per la classifica generale, quelli per le tappe e per le graduatorie secondarie, Demi Vollering ha messo insieme una somma di 61.630 euro. Il vincitore del Tour maschile, Jonas Vingegaard, ha invece concluso la sua corsa con 551.970 euro.

Dietro a Vollering si è piazzata, sia nella classifica finale del Tour de France Femmes che in quella dei premi, l'altra grande protagonista della corsa, la belga Lotte Kopecky.

Vincitrice della prima tappa, maglia gialla fino a quella sul Tourmalet, Kopecky è stata la rivelazione della corsa. La campionessa belga si era segnalata finora come grande interprete delle classiche e del ciclismo su pista, e non sembrava avere le caratteristiche tecniche per emergere in una corsa a tappe impegnativa come il Tour.

Kopecky si è invece difesa alla grande sul Tourmalet e ha chiuso la corsa con una crono di alto livello. Con il secondo posto in classifica finale, la maglia verde, una vittoria di tappa e altri piazzamenti, la belga della SD Worx ha messo insieme un montepremi di 43.070 euro.

Un premio di 4.000 euro per la vittoria di tappa

La terza in classifica è la polacca Katarzyna Niewiadoma, grande protagonista sul Tourmalet con un coraggioso attacco. La ragazza della Canyon Sram si è portata a casa una somma di 16.770 euro.

Il montepremi complessivo del Tour de France Femmes prevedeva un premio di 50.000 euro per la vincitrice, di 25.000 e 10.000 per gli altri piazzamenti sul podio. Ogni vittoria di tappa era ricompensata con 4.000 euro, mentre una giornata in maglia gialla valeva solo 100 euro. Le vincitrici delle classifiche secondarie, a punti, dei Gpm e delle giovani hanno portato a casa un premio di 3.000 euro.