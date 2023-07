Pur non avendo vinto quanto i connazionali Alberto Contador e Alejandro Valverde nell'epoca d'oro del ciclismo spagnolo, Joaquim "Purito" Rodriguez è uno dei corridori più apprezzati dagli appassionati. Con le sue doti da puro grimpeur, il ciclista catalano ha spesso infiammato le salite più impegnative e i muri delle classiche, conquistando il favore di tanti tifosi.

La sua carriera si è conclusa nel 2016 con una cinquantina di vittorie all'attivo, tra cui tappe e podi nelle classifiche generali in tutti i grandi giri, due Giri di Lombardia e una Freccia Vallone.

'Lo facevo quando le cose non andavano così bene'

Sette anni dopo l'addio al Ciclismo, Purito Rodriguez ha rivelato un trucco che ha messo in pratica in diverse occasioni durante le tappe di montagna in cui non si sentiva al meglio. Lo scalatore spagnolo ha raccontato che quando si sentiva attaccabile cercava di sfruttare il pubblico per non farsi superare.

"Questo era il mio più grande segreto nel ciclismo. Era una strategia che facevo sempre quando non mi sentivo così bene in bici, facevo uno scatto in zone dove c'era molta gente come nei Paesi Baschi o al Giro d'Italia. Quando c'era quel corridoio di gente che impazziva, quello che facevo se le cose andavano male era attaccare per mettermi al primo posto e poi diminuire un po' l'andatura", ha rivelato Purito Rodriguez.

In questo modo il corridore spagnolo chiudeva di fatto il passaggio agli avversari, che in mezzo a questo stretto corridoio che si apriva a stento tra la gente non potevano fare altro che seguire il suo ritmo in attesa di trovare una zona più libera.

Purito Rodriguez: 'Con questa strategia ho anche vinto una corsa'

"Dopo il mio scatto iniziale le persone si chiudevano e mi permettevano di rialzarmi quando le cose andavano male.

L'ho fatto in modo che non potessero sorpassarmi né a destra né a sinistra", ha raccontato l'ex campione catalano, ricordando che questa strategia non gli ha dato dei buoni frutti solo in chiave difensiva. "È una cosa che ho sempre fatto e mi ha anche fatto vincere una corsa", ha dichiarato Joaquim "Purito" Rodriguez.

Nei suoi diciassette anni nel ciclismo professionistico, Rodriguez ha militato nella Once Eroski, nella Saunier Duval Prodir, nella Caisse d'Epargne e nel Team Katusha, la squadra a cui ha legato il suo periodo più brillante e ricco di successi.

Oltre che per le vittorie, Rodriguez è ricordato però anche per i tanti piazzamenti e i grandi successi sfuggiti per poco, spesso battuto da avversari di rango inferiore. Basti ricordare il mondiale di Firenze in cui perse allo sprint da Rui Costa, o il Giro d'Italia 2012 perso all'ultima tappa per mano di Ryder Hesjedal.