Il Tour de France, che si è concluso ieri a Parigi, ha distribuito un ricco montepremi di oltre due milioni di euro. I piazzamenti nella classifica generale, così come quelli nelle singole tappe e nelle graduatorie secondarie, prevedono dei premi che vengono sommati giorno dopo giorno e distribuiti al termine della corsa. Ogni squadra mette insieme tutti i compensi raccolti da ogni suo corridore. Alla fine il bottino raccolto dal team viene suddiviso in parti uguali tra i corridori, con una parte che è assegnata anche allo staff. La classifica dei premi raccolti dalle varie squadre rispecchia fedelmente il duopolio Jumbo-Visma - UAE Emirates che ha caratterizzato tutto il Tour de France.

La squadra di Jonas Vingegaard si è presa la parte più importante, oltre 600.000 euro, ma anche il team di Pogačar ha raccolto un montepremi molto ricco, più di 400.000 euro.

Ciclismo, la Ineos al terzo posto

Grazie alla vittoria di Vingegaard, ai tanti giorni passati in maglia gialla, ai piazzamenti di Kuss in classifica generale e di Van Aert in diverse tappe, i Jumbo si sono portati a casa ben 664.280 euro. La UAE Emirates ha messo insieme un bottino non troppo inferiore, costruito con i podi finali di Pogačar e Yates, le tre vittorie di tappa e la maglia bianca dello sloveno. In totale la UAE ha raccolto 455.560 euro.

Dietro alle due squadre dominanti di questo Tour, che si sono prese circa la metà del montepremi complessivo, c'è il vuoto.

A occupare il terzo posto nella classifica dei premi è la Ineos Grenadiers, che grazie al quinto posto di Simon Yates e alle vittorie di tappa di Carlos Rodríguez e Michał Kwiatkowski ha messo insieme 140.910 euro.

Il Team Jayco AlUla, la Bahrain Victorious e la Alpecin-Deceuninck hanno concluso poco sopra i 100.000 euro, una soglia sfiorata dalla Lidl-Trek di Pedersen e Ciccone.

Solo 12.000 euro per la DSM

In fondo alla classifica staziona il Team DSM, davvero anonimo in questo Tour de France, ma anche un po' sfortunato per la caduta che ha messo fuori corsa il leader Romain Bardet. Anche la Movistar e la Astana, le altre squadre che occupano gli ultimi posti, possono recriminare per le precoci uscite di scena di Enric Mas e Mark Cavendish, entrambi caduti.

Nella seconda parte della classifica fa un po' scalpore la presenza della Soudal - Quick-Step, lo squadrone belga che ha salvato in extremis la sua corsa grazie alla vittoria di tappa ottenuta da Kasper Asgreen.

Ecco la classifica dei premi vinti dalle squadre al Tour de France 2023.