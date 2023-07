Il Tour de France continua all'insegna dello spettacolo, anche in una tappa come quella odierna che anticipa il ritorno sulle grandi montagne. Anzichè risparmiarsi in vista delle fatiche del weekend, i corridori si sono dati battaglia dall'inizio alla fine, regalando un'altra giornata di grande ciclismo. Su un percorso collinare e con pochissima pianura, è servita metà corsa di scatti e controscatti per definire la situazione e lanciare una fuga di grande livello. Tra gli attaccanti Mathieu Van der Poel ha poi tentato l'assolo, ma l'ultima salita si è rivelata troppo dura e lunga per il fuoriclasse olandese.

Ion Izagirre si è dimostrato il più forte in questa fase decisiva della corsa ed ha staccato i compagni d'avventura per involarsi verso il successo.

Le nouveau top 15 du classement général, avec les belles opérations de Thibaut Pinot et de Guillaume Martin. #TDF2023 pic.twitter.com/JC3Oys3kjR — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 13, 2023

Tour de France, la fuga parte a metà tappa

Dopo la volata di Philipsen di ieri, il Tour de France ha proposto per questa dodicesima frazione un percorso di media montagna, con cinque Gpm di seconda e terza categoria disseminati nei 168 km tra Roanne e Belleville en Beaujolais. La corsa è volata sulla falsariga di quella di due giorni fa, vinta da Pello Bilbao, con una sequenza infinita di scatti per decine e decine di chilometri.

Van Aert, Van der Poel, Ciccone e Skjelmose sono stati tra i più attivi in questa fase della corsa, proponendosi in diversi tentativi di fuga, ma anche Vingegaard e Pogacar sono rimasti sempre nelle prime posizioni a marcarsi stretto.

Alla fine, ormai verso metà corsa, è riuscito a sganciarsi un gruppetto di una quindicina di corridori, tra cui Thibaut Pinot, Tiesj Benoot, Ion Izagirre, Matteo Jorgenson, Mads Pedersen, Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe rientrato dopo un lungo inseguimento insieme a Jasper Stuyven.

Il gruppo ha poi rallentato permettendo alla fuga di raggiungere i tre minuti di vantaggio, ma la AG2R ha poi rialzato il ritmo, probabilmente per mettere in difficoltà alcuni pretendenti alla top ten della classifica generale, come Meintjes e Kuss, rimasti attardati. Non riuscendo nel suo intento, il team francese ha però desistito, dando di nuovo vigore al vantaggio dei fuggitivi.

Assolo di VDP, ma Izagirre è il più forte in salita

Mathieu Van der Poel ha poi provato ad anticipare gli scalatori più forti del gruppetto, attaccando prima della parte più difficile del percorso, prima con Amador e poi tutto solo. L'ultimo Gpm, un seconda categoria, si è però rivelato troppo lungo e duro per le caratteristiche dell'olandese, che si è visto riprendere prima da Jorgenson e Pinot e poi da un altro gruppetto comprendente Izagirre, Benoot, Burgadeau, Martin e Johannessen.

Dopo una fase di studio, Ion Izagirre ha preso decisamente l'iniziativa ed in breve ha fatto il vuoto, dimostrando di essere decisamente il più forte in salita tra i fuggitivi.

Il basco della Cofidis ha scollinato con un vantaggio di una trentina di secondi ed ha ben gestito la discesa e il finale con altri saliscendi e un po' di pianura verso il traguardo di Belleville. La rincorsa non è mai decollata, anche per la presenza di Martin in veste di stopper, e così Izagirre è andato a vincere la seconda tappa per la Cofidis in questo Tour de France.

Gli altri fuggitivi sono arrivati alla spicciolata, al termine di una tappa condotta tutta all'arrembaggio, con Burgadeau davanti a Jorgenson e Benoot.

It was a long time coming for Izagirre but he performed a master piece with a solo win from 30KM out. Relive the last KM ⤵️



Elle aura pris du temps, mais Ion Izagirre retrouve enfin la victoire sur le Tour, après un run solitaire spectaculaire ⤵️ #TDF2023 @continental_fr pic.twitter.com/DYYjouXe3l — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

Il gruppo ha chiuso a quattro minuti, spinto nel finale anche dalla Ineos che ha difeso le posizioni di Rodriguez e Pidcock nella classifica generale.

Jonas Vingegaard è rimasto in maglia gialla con 17'' su Pogacar e 2'40'' su Hindley. Grazie alla fuga, Pinot si è riaffacciato nella top ten ed ora è decimo a 6'33''. Domani il Tour de France torna sulle grandi montagne per l'arrivo sulla Grand Colombier dove si attende un altro duello stellare tra Vingegaard e Pogacar.