In una tappa che sembrava del tutto interlocutoria, il Tour de France Femmes ha vissuto un episodio che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti della classifica generale. Nella frazione che ieri ha portato il gruppo ad Albi, vinta dalla tedesca Ricarda Bauernfeind, una delle grandi favorite al successo finale, l'olandese Demi Vollering è stata penalizzata di venti secondi. La campionessa della SD Worx è incappata in una foratura nelle fasi centrali della corsa, e per rientrare in gruppo è rimasta in scia alla sua ammiraglia. L'episodio è avvenuto sotto l'occhio di un commissario di gara che ha intimato al tecnico Danny Stam, che era alla guida dell'ammiraglia, di spostarsi immediatamente.

La giuria ha poi deciso di infliggere a Vollering venti secondi di penalità e di espellere dalla corsa Stam, ma questa decisione ha scatenato non poche polemiche. L'altro ds della SD Worx, l'ex campionessa Anna van der Breggen, ha criticato apertamente la decisione della giuria spiegando che "succede ogni giorno che i corridori rientrino in gruppo dietro all'ammiraglia".

Demi Vollering a reculé à la 7e place au général à l'issue de cette 5e étape : la Néerlandaise a reçu une pénalité de 20 secondes pour abri prolongé derrière la voiture de son directeur sportif après une crevaison. #TDFF2023 pic.twitter.com/yXRWOVIqiPhttps://t.co/pPWbBZRJ8G — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 27, 2023

Stam: 'Una punizione ridicola'

Il regolamento del Ciclismo vieta di sfruttare la scia delle moto e delle macchine al seguito della corsa, ma quando i corridori subiscono delle forature o delle cadute la giuria spesso chiude un occhio e concede un piccolo aiuto a chi è stato colpito da un episodio sfortunato.

Nella quinta tappa del Tour de France femmes Vollering ha usato la scia della sua ammiraglia in maniera un po' plateale e prolungata, sotto l'occhio di un commissario di gara che seguiva da vicino la situazione. La macchina della SD Worx, guidata dal ds Danny Stam, ha anche occupato la corsia sinistra della carreggiata, manovra non regolamentare.

Per questi motivi Vollering è stata penalizzata di venti secondi e Stam espulso dalla corsa.

"È una punizione ridicola, che per noi e per Demi non è giusta. Quando mi hanno detto di spostarmi l'ho fatto immediatamente", ha reagito Stam.

Van der Breggen: 'È la prima volta che subisco una punizione del genere'

Anche l'altro ds della squadra olandese, l'ex campionessa Anna van der Breggen, è stata fortemente critica con la giuria, sostenendo che questo genere di operazione è molto comune nel ciclismo e che solitamente non viene sanzionata: "Ho pedalato ai massimi livelli per molto tempo.

In passato era consentito tornare dietro l'auto dopo un guasto meccanico o una gomma a terra. La sanzione fa sembrare che stiamo facendo qualcosa di totalmente inaudito, mentre in realtà i corridori tornano in gruppo dietro la macchina ogni giorno".

"È la prima volta che subisco una punizione del genere. Nel momento in cui il commissario ha indicato che doveva spostarsi, Demi è passata di macchina in macchina fino alla coda del gruppo, quindi per Demi questa punizione è ingiustificata", ha dichiarato van der Breggen.