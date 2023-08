Neanche il tempo di festeggiare il titolo iridato della cronometro e Remco Evenepoel è subito tornato al centro delle trattative e indiscrezioni di ciclomercato. Il fresco campione del mondo a cronometro è da tempo finito nel mirino della Ineos Grenadiers, lo squadrone britannico che vuole rilanciare alla grande le sue ambizioni nei grandi giri. La Ineos aveva già provato a ingaggiarlo quando Remco era ancora juniores, ma era stata battuta sul tempo da Patrick Lefevere. Dopo i primi anni nel ciclismo pro, il manager della Soudal - Quick-Step gli ha fatto firmare un lungo contratto, fino al 2026, ma la Ineos è rimasta sempre attenta su Evenepoel e pronta a fare una follia economica per strapparlo al team belga.

Il momento di sferrare l'affondo decisivo per mettere a segno questo colpo potrebbe essere arrivato. Nei giorni scorsi Patrick Evenepoel, padre di Remco e suo manager, ha chiesto alla Soudal - Quick-Step di ingaggiare quattro o cinque gregari per puntare alla maglia gialla del Tour de France, minacciando l'addio in caso contrario. Dietro le quinte del Ciclismo le voci sul passaggio del vincitore della Liegi al team britannico si continuano a rincorrere e, subito dopo la cronometro iridata di ieri, Alberto Contador è uscito allo scoperto dichiarando che "tutti sanno che Remco correrà alla Ineos dal 2024".

'Remco alla Ineos insieme ad alcuni compagni'

Contador, che attualmente è opinionista per Eurosport, ha detto che il campione del mondo a cronometro romperà con la Soudal - Quick-Step, nonostante il contratto in essere, e passerà già nel 2024 alla Ineos portandosi dietro alcuni dei suoi attuali compagni.

Questo colpo di mercato sembra incastrarsi perfettamente da un punto di vista tecnico, visto che la Ineos è da tempo alla ricerca di un nuovo leader per i grandi giri che riprenda la tradizione vincente interrotta dopo gli incidenti a Chris Froome ed Egan Bernal.

Evenepoel, invece, vuole una squadra più attrezzata della Soudal - Quick-Step per le corse a tappe, un team che possa confrontarsi alla pari con la Jumbo - Visma di Vingegaard e la UAE di Pogačar, i grandi avversari che troverà al prossimo Tour de France, una sfida che già catalizza le attenzioni degli appassionati di ciclismo.

Lefevere: 'Non sprecherò parole su questa storia'

Anche se Contador si è detto sicuro di questo colpo, il boss della Soudal - Quick-Step Patrick Lefevere, da manager esperto e smaliziato, ha respinto le parole dell'ex campione spagnolo senza dargli troppo peso. "Ho sentito che Contador, in tutta la sua saggezza, ha ritenuto opportuno dichiarare in tv che Remco correrà per la Ineos il prossimo anno.

Non sprecherò altre parole su questa storia". ha replicato Lefevere dal sito belga Het Nieuwsblad. "Faccio solo notare che ha vinto i Mondiali a cronometro come corridore della Soudal - Quick-step. Questa è una disciplina in cui si improvvisa niente, se davvero ci mancasse il know how scientifico, di certo non andrebbe così", ha spiegato il manager fiammingo.

Lefevere ha parlato anche delle tante voci di ciclomercato che circolano sulla sua squadra che, incurante delle dichiarazioni di Contador, sta continuando il suo progetto di crescita per aiutare Evenepoel nei grandi giri. Uno dei corridori che è stato collegato alla Soudal - Quick-Step è George Bennett, neozelandese della UAE. "Al momento mi è stato solo offerto dai suoi agenti", ha dichiarato Lefevere, spiegando che la sua squadra ha anche dei buoni corridori già in organico.

"Tutte queste storie sminuiscono i corridori che abbiamo. La gente se lo scorda velocemente, ma lo scorso anno alla Vuelta abbiamo portato avanti la corsa con Remco e altri cinque corridori dopo aver perso Alaphilippe e Serry. Eppure abbiamo vinto la corsa", ha ricordato Lefevere.