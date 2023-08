Archiviato un indimenticabile Tour de France, il Ciclismo professionistico si avvia all'ultima parte della stagione, che quest'anno è progettata in modo un po' anomalo. L'Uci ha infatti spostato i mondiali dalla tradizionale data di fine settembre, anticipandoli alla prima metà di agosto per un'edizione speciale.

I campionati mondiali si terranno a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 13 agosto, con tutte le discipline del ciclismo riunite in un unico evento, dalla strada alla pista, passando per bmx, mountain bike e paraciclismo. Questa nuova versione dei mondiali sarà ripetuta con cadenza quadriennale, negli anni preolimpici.

Ciclismo, a Glasgow il super mondiale

Le gare su strada in linea sono in programma domenica 6, quella maschile, e domenica 13, per il settore femminile. Le cronometro si corrono invece entrambe nella giornata di venerdì 11. Il percorso delle gare in linea non è particolarmente impegnativo, ma molto tortuoso e tecnico, con qualche strappo molto breve e tante curve.

Tra gli uomini, i favori del pronostico si concentrano su Mathieu Van der Poel, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Mads Pedersen e il campione uscente Remco Evenepoel, senza dimenticare Tadej Pogacar, che all'ultimo ha deciso di essere presente.

Nella gara femminile la squadra olandese si preannuncia il faro della corsa, forte di stelle come Demi Vollering, Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos e Lorena Wiebes.

A cercare di contendere il successo alle orange, ed approfittare di qualche possibile lotta interna, ci saranno la belga Lotte Kopecky e le azzurre Longo Borghini, Persico e Balsamo. I mondiali di ciclismo saranno trasmessi in Tv e online sia dalla Rai che da Eurosport.

Subito dopo il mondiale, il calendario del ciclismo offre una manciata di corse a tappe che anticipano l'altro grande evento di questa parte della stagione, la Vuelta Espana.

Molto interessante si preannuncia il Giro di Danimarca, dal 15 al 19 agosto, dove sono attesi Mads Pedersen e Mattias Skjelmose, due dei protagonisti dell'eccezionale momento del ciclismo danese. Contemporaneamente si correrà anche in Spagna, con la Vuelta Burgos, e in Norvegia, con la Arctic Race.

Domenica 20 il calendario del World Tour propone la Bemer Cycliassic, nuovo nome della corsa che molti appassionati di ciclismo identificano ancora come Classica di Amburgo.

È una competizione che spesso ha arriso ai velocisti o ai finisseur, e che dovrebbe vedere il debutto di Arnaud Demare con la nuova maglia della Arkea, squadra a cui è appena passato.

Alla Vuelta Evenepoel contro Roglic e Vingegaard

Sabato 26 agosto ecco il via della Vuelta Espana, il terzo grande giro della stagione, che propone una sfida di alto livello. Il campione in carica Remco Evenepoel troverà ad attenderlo la super coppia della Jumbo formata da Roglic e Vingegaard, e non mancheranno altri grandi protagonisti come Almeida, Ayuso, Vlasov, Carapaz, Thomas, Mas.

Anche il ciclismo italiano potrà contare su alcuni dei suoi corridori migliori in questa Vuelta, a partire da Ganna e Ciccone. La corsa scatta sabato 26 da Barcellona con una cronosquadre, per concludersi a Madrid il 17 settembre.

La Vuelta Espana sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport, sia in Tv che sulle piattaforme online Eurosport.it/Discovery Plus.

Ecco le corse di ciclismo di agosto con i canali che le trasmetteranno.