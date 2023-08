L'anno da campione del mondo di Ciclismo di Remco Evenepoel si è concluso sul tracciato di Glasgow. Il fuoriclasse belga non è riuscito a riconfermare il titolo vinto in Australia ed è uscito abbastanza presto dalle parti calde della corsa, al termine di una prestazione altalenante in cui non è parso particolarmente a suo agio.

Il percorso tecnico, con curve e saliscendi continui, non ha esaltato le caratteristiche tecniche di Evenepoel. Il belga ha dato l'impressione di fare un po' di fatica nel mantenere le prime posizioni del gruppo, ha sofferto i tanti cambi di ritmo e dopo qualche accelerata è rimasto irrimediabilmente attardato.

La maglia iridata è così passata sulle spalle di Van der Poel.

Evenepoel: 'Ho provato ad andarmene, ma Pogacar ha chiuso'

Già a più di 30 chilometri dall'arrivo, il campione in carica ha perso contatto con il quartetto formato da Pedersen, Van Aert, Pogacar e Van der Poel che ha poi vinto la corsa con una strepitosa azione solitaria. Sotto una pioggia battente, con ormai la corsa al titolo compromessa, Evenepoel è rimasto staccato anche dal gruppo inseguitore e nel finale ha sofferto molto arrivando con oltre 10 minuti di ritardo, al venticinquesimo posto.

Nel dopo corsa, il belga ha spiegato di non essersi trovato bene in un percorso come quello di Glasgow, caratterizzato da continui cambi di ritmo.

"Non sono il tipo di corridore che può continuare ad accelerare velocemente, ad un certo punto le mie gambe non ne potevano più", ha commentato Evenepoel, che comunque si è goduto questa giornata speciale in cui ha rimesso in palio il titolo vinto in Australia.

"Mi sono divertito, ho anche reso la corsa dura per van Aert, ci siamo alternati ed ha funzionato.

Ho provato ad andarmene da solo, ma poi Pogacar ha colmato il distacco con tutto il gruppo a ruota", ha raccontato il campione belga.

'Come squadra siamo stati bravi'

Remco Evenepoel ha spiegato che la parte finale della corsa è stata particolarmente difficile per lui. "Avrei preferito vedere Wout come successore, anche se Van der Poel, Pedersen e Pogacar sono tutti grandi nomi che meritano un titolo mondiale.

Non ho visto granché del finale, perché ho visto le stelle", ha raccontato il belga, che si è detto soddisfatto di come la squadra ha gareggiato.

"Siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona corsa, solo che Van der Poel è stato un po' meglio", ha commentato Evenepoel, che ora cercherà di recuperare al meglio in vista della prova a cronometro in programma venerdì 11 agosto.

Il belga è già arrivato tre volte sul podio in questa prova, ma senza mai vincere. Ha conquistato la medaglia d'argento nel 2019 e quella di bronzo nel 2021 e 2022, e sarà di nuovo tra i grandi favoriti insieme a Ganna, Van Aert e Kung.