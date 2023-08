Finisce in modo burrascoso l'avventura del Direttore Sportivo Allan Davis al Team Lotto Dstny. L'ex campione australiano, bronzo ai Mondiali 2010, era stato ingaggiato nella scorsa stagione per essere il punto di riferimento dei velocisti del team e in particolar modo di Caleb Ewan. Le cose non sono però andate nel modo giusto tra la squadra, il corridore e il tecnico. Ewan ha conquistato sette vittorie nel 2022, ma senza nessun successo nei grandi giri, e quest'anno ha vissuto la sua stagione peggiore da quando è passato al ciclismo professionistico.

L'australiano è andato a segno solo in una piccola corsa belga e al Tour ha toccato il punto più basso ritirandosi senza apparenti motivi. Ewan è apparso in aperto contrasto con la squadra, e forse dietro alla sua crisi c'è anche la vicenda che ha portato alla rottura con quello che sarebbe dovuto essere il suo tecnico di fiducia, Allan Davis. Il Ds australiano è stato sospeso prima del Tour e ora licenziato per un episodio della sua vita privata che secondo il team ha infranto "i valori che usiamo quotidianamente".

Davis sospeso prima del via del Tour de France

La vicenda che ha portato al licenziamento di Allan Davis risale a qualche mese fa. Il tecnico della Lotto Dstny fu contattato su Twitter da una donna che era in cerca di un lavoro nel Ciclismo.

Davis le inviò in risposta una sua foto a torso nudo, dicendo che si stava annoiando. La donna rese poi pubblica la foto e la risposta inviatagli dall'ex corridore, accusandolo per il suo comportamento trasgressivo.

L'episodio fu reso noto prima del via del Tour de France. La Lotto Dstny decise di sospendere Davis e di cancellarlo dallo staff che avrebbe seguito i corridori nella corsa francese.

Al Tour, poi, si consumò la rottura tra Ewan e il team, accusato di scarso impegno e scaricato di fatto dal team manager Stephane Heulot.

Mentre Ewan non ha più corso da quel ritiro al Tour, e potrebbe cambiare squadra al termine della stagione, Allan Davis è stato ora licenziato dalla Lotto Dstny a causa di quell'episodio.

"Abbiamo una linea dalla quale non ci discostiamo"

"Senza entrare nei dettagli, è stato deciso di non collaborare più con Allan" ha spiegato il team manager della squadra belga Stéphane Heulot. "La nostra squadra ha le proprie norme e valori, che utilizziamo quotidianamente nella nostra politica e nel team. Abbiamo una linea dalla quale non ci discostiamo e chiediamo ai nostri dipendenti di rispettarla. Diamo priorità al benessere e all’integrità del nostro team e la collaborazione è stata quindi impossibile" ha dichiarato Heulot per motivare questa drastica decisione.

Per coprire il vuoto lasciato da Allan Davis, la Lotto sta ruotando gli altri tecnici del team nelle varie corse, in attesa di rinforzare lo staff in vista della prossima stagione.