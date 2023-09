Mentre la Vuelta España entra nella sua fase decisiva, il ciclismo propone tanti altri appuntamenti importanti in questo mese di settembre. Pur senza il classico evento dei Mondiali, anticipato ad agosto, il mese offre classiche e gare a tappe con tanti big in corsa. Uno dei momenti più attesi è il debutto in maglia iridata di Mathieu Van der Poel. Dopo il trionfo di Glasgow, il fuoriclasse olandese ha partecipato solo a un criterium, una sorta di esibizione. Domenica 3 settembre VDP sfoggerà per la prima volta la sua maglia iridata in una vera corsa partecipando alla Bretagne Classic di Plouay.

La corsa francese, che sarà trasmessa integralmente da Eurosport, si preannuncia di altissimo livello, viste le presenze di Philipsen, Pedersen, Alaphilippe, De Lie e Laporte.

Ciclismo, van Aert riparte dal Tour of Britain

Nella stessa giornata è previsto il rientro anche dell'eterno rivale di Van der Poel, Wout van Aert. Il belga è deciso a conquistare ancora qualche successo in questa stagione in cui è andato a segno solo in due occasioni, e comincerà quest'ultimo segmento di stagione al Tour of Britain. La corsa è in programma dal 3 al 10 settembre e vede al via anche Carlos Rodríguez, Tom Pidcock, Olav Kooij, Fernando Gaviria e Tobias Johannessen.

Intanto un'altra parte del gruppo si sposterà oltreoceano per una serie di corse negli Stati Uniti e in Canada.

Il calendario americano, quasi azzerato dalla pandemia, prova a rilanciarsi con la Maryland Classic, corsa in linea in programma sempre nell'affollatissima domenica 3 settembre.

La settimana successiva la campagna nordamericana continua con le due corse canadesi del World Tour, il Gp Québec di venerdì 8 e il Gp Montréal di domenica 10, dove sono annunciati tra gli altri i gemelli Yates, Mohorič, Girmay e De Lie.

Ciclismo, in Italia si riprende dalla Toscana

A metà settembre, mentre starà per concludersi la Vuelta España, ripartirà anche la stagione del Ciclismo in Italia. Da mercoledì 13 inizia con il Giro di Toscana un filotto di corse che comprende anche il Gp Peccioli Coppa Sabatini, il Memorial Pantani, il Trofeo Matteotti e l'Adriatica Ionica Race, arrivando fino alla Coppa Agostoni e il Giro dell'Emilia di fine mese.

Domenica 17 si chiuderà la Vuelta España con il tradizionale epilogo per le strade di Madrid. Al posto del classico appuntamento iridato, l'ultima parte del mese di settembre ospiterà i Campionati Europei, in programma in Olanda dal 20 al 24.

Ecco le corse di ciclismo di settembre con i canali che le trasmetteranno.