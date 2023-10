Neanche al Mondiale gravel, che si è corso ieri a Pieve di Soligo, Wout van Aert è riuscito a far girare una stagione davvero avara di soddisfazioni. Il campione belga partiva nel ruolo di favorito numero uno, ma è rimasto attardato quasi subito a causa di una caduta ed una foratura. Non essendo prevista in questo particolare tipo di corse l'assistenza meccanica, van Aert ha impiegato molto tempo per riparare il problema ed è scivolato nelle retrovie. Il belga ha poi compiuto una seconda parte di gara velocissima e con una lunga serie di sorpassi, che lo ha portato a risalire fino all'ottavo posto finale.

Per dare prova della sua grande prestazione, il campione della Jumbo Visma ha postato sui social i dati della sua corsa, che ha paragonato alla classifica finale con un titolo eloquente: "Trova l'errore".

Wout van Aert: 'È stata colpa mia'

Wout van Aert era la grande stella e il favorito numero uno del Mondiale gravel, la disciplina più nuova del ciclismo, che porta a pedalare su sentieri e strade sterrate in mezzo a boschi e campagne. Il belga è però finito subito fuori dai giochi per il successo, passando già ai primi punti intermedi con una decina di minuti di ritardo dalla testa della corsa. "È stato tutto un po’ deludente.

La mia sella si era abbassata e ho avuto una caduta e una foratura per questo" ha raccontato van Aert, che ha perso molto tempo prima di riuscire a ripartire.

"Ma quella caduta e la foratura sono state entrambe colpa mia, sono stato un po' disattento. Non sono riuscito a sistemare la bici in fretta, ho perso molto tempo e sono rimasto indietro.

Sapevo che non sarei mai più riuscito a tornare nelle posizioni di testa, ma non avevo voglia di fermarmi e ho tenuto il mio ritmo", ha dichiarato il campione belga che ha cominciato a risalire la classifica superando tutti i corridori che si stavano staccando dal gruppo di testa.

"Mi piacerebbe tornare al Mondiale gravel"

Alla fine Wout van Aert ha chiuso il suo Mondiale gravel all'ottavo posto con un ritardo di 8'21'' rispetto al vincitore Matej Mohoric, un distacco inferiore rispetto a quello che il belga aveva accumulato per l'incidente avvenuto nelle fasi iniziali.

“Sono passato da un gruppo all’altro e sono finito tra i primi dieci. È stata comunque una bellissima esperienza”, ha dichiarato van Aert. “Mi piacerebbe sicuramente tornare ai Mondiali. Mi è piaciuto. Tuttavia, tutto deve andare bene in termini di materiale, ma oggi non è stato così” ha commentato il belga, che poi ha postato sui social uno screen con i dati del suo Garmin in cui è evidenziato il tempo di percorrenza della gara.

Wout van Aert ha impiegato 4 ore 51 minuti e 35 secondi per completare la corsa, oltre due minuti in meno rispetto al vincitore Matej Mohoric. Questa discrepanza è stata dovuta al fatto che van Aert è rimasto fermo per una decina di minuti per riparare la sua bici e durante questo tempo il Garmin non ha raccolto nessun dato. Il belga ha voluto sottolineare il suo tempo migliore rispetto a quello di Mohoric con un titolo emblematico: "Trova l'errore".