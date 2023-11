Da Saitama, dove ha partecipato ad un criterium organizzato dalla società del Tour de France, Chris Froome ha rilasciato un'intervista al giornale spagnolo Marca, in cui ha parlato dei suoi obiettivi in vista della nuova stagione e di altri temi dell'attualità del ciclismo. Il campione britannico non è più stato competitivo dopo il terribile incidente del giugno 2019, ma nonostante le delusioni e il passare degli anni è più determinato e fiducioso che mai. Froome conta di tornare al Tour de France e di poter lottare almeno per vincere una tappa.

Il corridore della Israel ha poi esternato tutta la sua ammirazione per Tadej Pogacar e per la sua capacità di interpretare da campione sia i grandi giri che ogni tipo di classica: "Per me è impensabile quello che ha fatto quest'anno. È qualcosa che rispetto molto" ha commentato Chris Froome.

Ciclismo, Froome prepara il ritorno al Tour

Insieme a tanti altri campioni del Ciclismo, come Mark Cavendish, Peter Sagan e Tadej Pogacar, anche Chris Froome ha fatto parte della comitiva che ASO, la Società del Tour de France, ha portato in Estremo Oriente per una serie di criterium, delle gare - esibizione a scopo promozionale. I corridori hanno partecipato a delle brevi corse su circuiti cittadini e a diverse manifestazioni di contorno e incontri con i media.

In occasione della tappa che il gruppo ha fatto a Saitama, in Giappone, Froome ha parlato con Marca rivelando di essere ancora convinto di poter vincere una tappa del Tour de France, nonostante le grandi difficoltà incontrate negli ultimi anni. Il campione britannico non è neanche stato convocato per il Tour nell'ultima stagione, ma ha dichiarato di aver risolto alcuni problemi che lo condizionavano e di essere molto fiducioso per il futuro.

"È stato deludente non poter partecipare al Tour de France, ma sto lavorando duro per poter tornare la prossima stagione. L'anno scorso sono andato vicino a vincere una tappa, arrivando terzo. Penso che sia possibile lottare per una vittoria" ha dichiarato Froome, confermando di essere tornato alla posizione in bicicletta che aveva nei suoi anni d'oro alla Sky.

"Ho avuto tanti problemi con la posizione in bici. Ora sono riuscito a replicare la mia posizione precedente e mi sento di nuovo molto meglio in sella" ha detto il quattro volte vincitore del Tour de France.

'Pogacar al top in grandi giri e classiche'

Chris Froome ha anche una motivazione speciale per il prossimo Tour de France. "Penso che l’obiettivo principale per il prossimo anno sarà tornare al Tour de France al massimo livello. La corsa finisce a casa mia, tra Monaco e Nizza, nell'ultima tappa, quindi sarebbe un grande piacere poterci essere" ha spiegato il campione della Israel, che ha rivelato di essere rimasto impressionato dalla stagione di Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha dimostrato una volta di più la sua straordinaria versatilità, che gli ha consentito di vincere e fare spettacolo sia nelle corse a tappe che nelle classiche più diverse, un aspetto che Froome ha sottolineato.

"Quello che Pogacar è riuscito a fare quest'anno, correndo ai massimi livelli nei grandi giri, ma riuscendo anche a vincere in classiche come Giro delle Fiandre, per me è impensabile è una cosa che rispetto molto" ha commentato Chris Froome.