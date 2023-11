La stagione dei grandi giri del ciclismo professionistico è stata quest'anno un dominio incontrastato della Jumbo Visma. La squadra olandese ha conquistato la vittoria in tutte e tre le corse a tappe, concludendo in modo trionfale monopolizzando il podio della Vuelta Espana. Chris Froome, uno dei più grandi campioni da grandi giri della storia del Ciclismo, ha commentato ai microfoni di GCN della supremazia della Jumbo, dichiarando di essere impressionato dai risultati che la squadra olandese sta raggiungendo e dal progetto che ricorda il suo Team Sky dei tempi d'oro.

"Nella Jumbo ci sono i riflessi del Team Sky, hanno una ricetta vincente. Altre squadre non hanno investito abbastanza nella ricerca e nello sviluppo" ha commentato il campione britannico.

Chris Froome: 'Impressionante quanto ha fatto la Jumbo Visma'

Il Team Sky ha segnato una svolta nel ciclismo moderno, mettendo al centro del suo progetto l'attenzione maniacale ad ogni dettaglio: dall'alimentazione agli allenamenti fino a materiali e accessori, con l'uso di tecnologie all'avanguardia e una programmazione rigorosa. Grazie alla sua dedizione totale al lavoro, Chris Froome si è identificato perfettamente nell'idea di ciclismo della Sky e l'azzeccato binomio ha portato alla conquista di ben sette grandi giri.

Ora che la sua avventura nel team britannico si è conclusa e la sua parabola di campione è in netto declino, Froome ha dichiarato di rivedere nella Jumbo come la prosecuzione della strada tracciata dalla sua Sky. "È molto impressionante vedere quello che la Jumbo Visma è stata in grado di fare, voglio dire, ci sono sicuramente dei riflessi del Team Sky.

Sembra che ora abbiano una ricetta vincente e stiano sicuramente facendo le cose meglio di ogni altra squadra" ha analizzato Chris Froome. "E non si tratta solo di un corridore che ha così tanto successo, ma hanno anche dei super gregari che vincono i grandi giri. Questa per me è la prova di quanto stiano facendo bene" ha continuato il quattro volte vincitore del Tour de France.

Ciclismo, 'una disparità enorme nel gruppo'

Froome ha fatto alcune interessanti riflessioni su quanto emerso nella stagione del ciclismo. Secondo il campione britannico ora ci sono più corridori in grado di esprimersi ad un livello più alto. "Pedalando a 6,5 ​​w/kg per venti minuti durante una tappa del Tour de France, probabilmente dieci anni fa saremmo rimasti in dieci nel gruppo. Ora ci sono probabilmente trenta corridori in grado di raggiungere questa prestazione dopo cinque ore di corsa in una tappa del Tour de France" ha analizzato Froome.

Secondo il campione della Israel, questo innalzamento del livello è dovuto alla grande attenzione che i top team mettono nella preparazione dei corridori e in molti altri aspetti che migliorano le prestazioni.

Questo, però, è molto variegato anche tra le squadre della massima categoria del ciclismo, il World Tour.

"C'è un'enorme disparità nel gruppo. Non penso che sia così evidente per le persone all'esterno, ma penso che sia molto evidente stando all'interno. Parlando con altri corridori e avendo io stesso cambiato squadra si nota una grande differenza tra i vari team. Penso che alcune squadre non abbiano investito abbastanza in ricerca e sviluppo, sia che si tratti di nutrizione, materiali, abbigliamento, allenamento e tutto il resto, come invece ha fatto la Jumbo Visma" ha analizzato Chris Froome.