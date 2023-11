Sarà nella Soudal Quickstep che Gianni Moscon cercherà di rilanciare una carriera rimasta impantanata nel biennio vissuto alla Astana. Il ciclista 29enne della Val di Non è il nuovo acquisto della squadra di Patrick Lefevere, il quale aveva annunciato qualche giorno fa l'ingaggio di un nuovo atleta senza però svelarne l'identità. L'arcano è stato sciolto oggi con la conferma che quel corridore ignoto è proprio Moscon. Il trentino arriva con la determinazione di cambiare rotta e tornare competitivo, consapevole di poter trovare il contesto ideale per un cambiamento positivo.

"Quando sono diventato professionista correre nella Soudal Quickstep era uno degli obiettivi della mia carriera" ha dichiarato Moscon.

Ciclismo, Moscon a caccia del rilancio

Gianni Moscon è da anni uno dei talenti non del tutto espressi del ciclismo italiano. Passato professionista nel 2016 con il Team Sky ha mostrato degli sprazzi di grande classe e potenza, alternati a periodi di anonimato. Con la squadra britannica è stato spesso impiegato in un ruolo di supporto nei grandi giri, ritagliandosi degli spazi importanti nelle classiche e vivendo delle giornate da protagonista in maglia azzurra, con un quarto e un quinto posto ai Mondiali. Nel 2021 è stato coraggioso e sfortunato interprete di una grande Parigi Roubaix, condizionata da una foratura ed una caduta mentre si trovava da solo al comando.

Nel 2022 è passato alla Astana: in un periodo di grande difficoltà del team kazako. Nella sua esperienza alla Astana, Moscon non ha mai trovato delle buone sensazioni e ha vissuto un biennio incolore e senza nessuna prestazione di rilievo, condizionato anche da qualche infortunio. Con il passaggio alla Soudal Quickstep il ciclista trentino vuole dare una svolta e tornare protagonista nel Ciclismo che conta, lasciando un segno nelle classiche o in qualche tappa.

"La Soudal Quickstep è uno dei team più grandi. Quando ho corso contro di loro, nelle classiche delle passate stagioni, erano sempre la squadra di riferimento, sempre nel posto giusto al momento giusto e rendevano la corsa difficile", ha dichiarato Moscon. "Quando sono diventato un professionista era uno dei miei obiettivi correre per la Soudal Quickstep.

Sono felice che ciò accada" ha continuato il corridore trentino.

Lefevere: 'Con noi potrà fare delle belle cose'

Moscon si è detto convinto di poter risalire la china in questo nuovo contesto, soprattutto nelle grandi classiche. "Venire qui dopo due anni difficili significa molto per me e voglio ringraziare tutti per avermi dato fiducia. Amo le classiche, mi piace il modo di correre del team e non vedo l'ora di farne parte” ha dichiarato Gianni Moscon.

Il Team manager della Soudal Quickstep, Patrick Lefevere, ha spiegato che l'interesse per Moscon era nato fin da quando il corridore era un giovane talento. "Lo conosciamo ormai da molto tempo, da quando era ancora un dilettante. È un corridore di grande talento, che ha fatto bene fin dai tempi in cui era under 23" ha dichiarato Lefevere. "Sarà un'aggiunta importante alla nostra squadra per la prossima stagione, siamo fiduciosi che possa fare delle belle cose con noi" ha aggiunto il manager della Soudal Quickstep.