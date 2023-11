Per il Team Movistar la stagione 2024 potrebbe rappresentare un clamoroso ritorno al passato. Dopo aver riaccolto Nairo Quintana, che aveva lasciato la squadra spagnola nel 2019, il team manager Eusebio Unzuè starebbe preparando il rientro anche di Alejandro Valverde. Il campione murciano ha chiuso la carriera alla fine della scorsa stagione, ma in Spagna si parla insistentemente del suo imminente ritorno in gruppo, forse solo per poche corse o per uno spezzone di stagione. A dare forza a queste voci è il fatto che l'ex Campione del Mondo risulta sotto contratto con la Movistar per il 2024.

Valverde, una stagione vissuta nel gravel

Alejandro Valverde ha vissuto il suo addio al ciclismo professionistico nell'ottobre 2022, facendo la sua ultima apparizione al Giro di Lombardia. Il campione spagnolo ha concluso una carriera ventennale nella stagione dei suoi 42 anni ad un livello ancora altissimo, come testimonia il sesto posto nella sua ultima corsa.

Da allora, però, Valverde non ha mai smesso di allenarsi intensamente. L'ex iridato si è dedicato quest'anno alle gare di gravel, la disciplina emergente che porta i corridori a pedalare sulle strade sterrate. Valverde ha vinto alcune corse in Spagna e poi è stato grande protagonista ai Mondiali in Veneto, in cui è arrivato al quarto posto, battuto solo da professionisti ancora in attività come Matej Mohoric, Florian Veermersch e Connor Swift.

Ciclismo, potrebbe ricomporsi la coppia Quintana - Valverde

Vista la straordinaria competitività dimostrata, Valverde starebbe ora pensando ad un clamoroso ritorno al Ciclismo professionistico su strada per il 2024. Il 43enne murciano risulta ancora sotto contratto con la Abarca Sport, la società di gestione del Team Movistar, la squadra a cui ha legato tutta la sua carriera.

Tuttavia in Spagna stanno prendendo forza le voci di un rientro in gruppo per un'ultima avventura.

Fonti vicine a Alejandro Valverde, riportate da Relevo, indicano come al momento ci siano delle discussioni in corso tra il team e il campione. Il murciano vorrebbe rimanere legato alla struttura della Movistar, ma non si vede come Direttore sportivo.

Per questo motivo avrebbe preso forza l'idea di riprendere a correre almeno per un periodo di tempo limitato, in attesa di capire in quale posizione dare il suo apporto alla squadra più a lungo termine.

La Movistar ha già riaccolto nel suo organico in vista del 2024 uno dei campioni storici del team, Nairo Quintana, che proprio insieme a Valverde ha costruito uno dei periodi più ricchi di successi nella lunga storia della squadra spagnola. Oltre a Quintana, la Movistar ha ingaggiato ufficialmente altri sette nuovi corridori per la prossima stagione. Si tratta di Remi Cavagna, Davide Formolo, Manlio Moro, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Javier Romo e Pelayo Sanchez. Al momento l'organico è composto da 28 corridori, con due caselle ancora libere per nuovi innesti.