La tripletta di vittorie nei grandi giri che ha impreziosito la stagione della Jumbo Visma non avrà un bis nel 2024. Dopo aver centrato i successi a Giro, Tour e Vuelta con tre corridori diversi, la squadra olandese cambierà progetto, obiettivi e uomini per la prossima annata del ciclismo professionistico. La partenza di Primoz Roglic, passato alla Bora, e l'ingresso di alcuni giovani talenti promossi dal vivaio interno ha portato il team ad avviare un nuovo ciclo. Il Ds Merijn Zeeman ha annunciato che al Giro d'Italia del prossimo maggio la Jumbo non avrà obiettivi di vittoria finale.

"Manderemo i nostri giovani talenti al Giro d'Italia. Una top ten sarebbe un buon risultato per questi ragazzi, ma vincere non è realistico" ha dichiarato il tecnico olandese, pur senza confermare nessun nome della squadra che sarà schierata alla corsa rosa.

Zeeman: 'Al Giro d'Italia con i nostri giovani'

Il progetto per la stagione 2024 di Ciclismo della Jumbo Visma sarà molto diverso rispetto a quello che quest'anno ha portato a centrare l'incredibile tripletta di grandi giri. Jonas Vingegaard resterà il numero uno assoluto del team e andrà a caccia della terza maglia gialla consecutiva al Tour de France. Dopo la vittoria alla Vuelta, Sepp Kuss sembra orientato a correre il Tour al fianco del danese e poi tornare in Spagna da campione in carica.

Per il Giro d'Italia non c'è un vero e proprio leader per puntare ai vertici della classifica generale. Il Ds Merijn Zeeman ha confermato che il progetto per la corsa rosa è quello di uno schieramento giovane, con l'obiettivo far crescere alcuni talenti che potrebbero diventare dei leader nei prossimi anni.

"Quest'anno abbiamo diviso Primoz e Jonas, ma come sanno tutti nella prossima stagione Roglic non sarà più con noi.

Allo stato attuale, manderemo i nostri giovani talenti al Giro d'Italia per fare esperienza. Può darsi che la top ten sia un buon risultato, ma non vinceremo con quei ragazzi. Questo non è realistico” ha dichiarato Zeeman parlando al podcast Open Vizier.

Ciclismo, attenzione a Strand Hagenes e Staune-Mittet

Zeeman non ha fatto nessun nome, ma dalle indiscrezioni che circolano nel mondo del ciclismo la formazione della Jumbo Visma per il prossimo Giro d'Italia dovrebbe comprendere la stella Wout van Aert, al debutto nella corsa rosa, e due delle perle cresciute nel vivaio interno, i norvegesi Per Strand Hagenes e Johannes Staune-Mittet.

Il sito specializzato Velofuté ha annunciato che lo schieramento della Jumbo per il Giro è pressoché fatto. Secondo queste informazioni, oltre a van Aert e i due giovani norvegesi, la squadra sarebbe composta anche da Attila Valter, Matteo Jorgenson, Thomas Gloag e Ben Tulett. In ballo resterebbe solo un ultimo posto ancora libero.