Le strade di Felix Groß e della UAE Emirates si separeranno probabilmente in un clima non dei più distesi. Il corridore tedesco, il cui contratto in scadenza a fine anno non è stato rinnovato, è stato redarguito seccamente dal Team manager Joxean Matxin Fernandez dopo che sui social sono apparse delle immagini che lo riprendono aggrappato ad un camion durante un allenamento. "E' un comportamento deplorevole e inaccettabile" ha scritto su X Matxin Fernandez, chiarendo anche un equivoco che ha coinvolto l'altro corridore del team Felix Großchartner.

𝐇𝐢𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐞 👀



UAE Team Emirates' Felix Groß was caught hanging onto the back of a truck while training 🚚🚴‍♂️



(🎥 @visconti_es) pic.twitter.com/GGEsorLYSw — Eurosport (@eurosport) December 2, 2023

Matxin Fernandez: 'Deplorevole'

Quando il video incriminato è stato pubblicato sui social, il corridore ripreso è stato inizialmente identificato in Felix Großchartner, austriaco della UAE Emirates. Nelle immagini si vede il ciclista in allenamento che si aggrappa al retro di un camion e procede senza pedalare, una manovra molto pericolosa e che non rappresenta certo il miglior veicolo d'immagine per la squadra emiratina.

Matxin Fernandez è intervenuto con un post su X per spiegare che il corridore in questione non era l'austriaco Felix Großchartner, ma Felix Groß, altro elemento dell'organico della UAE Emirates.

L'equivoco è sorto probabilmente per la somiglianza dei due nomi e l'appartenenza allo stesso team.

"Atteggiamento deplorevole e inaccettabile" ha scritto il manager della UAE Emirates. "Chiarisco che non si tratta di Felix Großschartner, ma di Felix Groß, il tedesco, che non sarà con noi nel 2024. Ma anche questo non toglie nulla a ciò che fa, è deplorevole" ha aggiunto Matxin Fernandez.

Il manager non ha spiegato se l'incidente si chiuderà così o se saranno presi degli ulteriori provvedimenti contro il corridore tedesco, che in ogni caso ha già di fatto lasciato la squadra e chiuderà ufficialmente il suo contratto il 31 dicembre.

Ciclismo, chi è Groß: il futuro in pista verso le Olimpiadi

Felix Groß è stato uno dei corridori più in ombra nella UAE Emirates.

Il venticinquenne tedesco, un passista veloce con propensione anche al ciclismo su pista, era arrivato nella squadra emiratina nella passata stagione, ma ha corso poco e senza raggiungere dei risultati interessanti, neanche nelle corse minori.

Quest'anno ha messo insieme solo una ventina di giorni di gara e il suo contratto in scadenza non è stato rinnovato. Nel 2024 Felix Groß continuerà la sua carriera in una piccola squadra tedesca, la Rad.Net - Oßwald. Dopo questa infruttuosa esperienza nel grande Ciclismo del World Tour, l'obiettivo del 25enne corridore tedesco sarà quello di rilanciarsi soprattutto su pista per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.