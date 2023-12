In un'intervista rilasciata al magazine Wieler Revue, Jonas Vingegaard ha rivelato di avere un sogno proibito, forse ai limiti dell'impossibile. Non pago di vincere il Tour de France, conquistato nelle ultime due stagioni dopo spettacolari duelli con Tadej Pogacar, il campione danese sta pensando ad un progetto clamoroso, di cui parlerà con i tecnici della Jumbo Visma. "Sarebbe un sogno per me correre tutti i grandi giri nella stessa stagione e competere per vincerli" ha dichiarato Vingegaard.

Vingegaard: 'Ne discuteremo con la squadra'

La possibilità di vincere il Giro d'Italia e il Tour de France uno dopo l'altro è un tema che fa discutere da sempre nel mondo del ciclismo.

Solo una manciata di assoluti fuoriclasse sono riusciti a centrare la doppietta da sogno, da Fausto Coppi, primo a farcela nel 1949, fino a Marco Pantani, l'ultimo nel 1998.

Jonas Vingegaard vorrebbe fare ancora qualcosa in più rispetto ad un'impresa già ritenuta per pochi eletti. "Sarebbe un sogno per me correre tutti e tre i grandi giri nella stessa stagione e competere per la vittoria. Non sono sicuro che sia fisicamente possibile. Ne discuteremo nuovamente nella squadra per verificarne la fattibilità. È un progetto strano, ma è sicuramente il sogno più grande che ho nel Ciclismo” ha dichiarato il campione danese.

Quest'idea un po' pazza di Vingegaard non si concretizzerà certamente nella stagione 2024.

Il campione della Jumbo Visma si concentrerà ancora sul Tour de France, in cui andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo. Vedremo se nelle stagioni successive questo piano si realizzerà veramente.

'Senza Roglic sarà più facile'

Nell'anticipazione dell'intervista di Wieler Revue, Vingegaard ha anche parlato dell'addio alla Jumbo Visma di Primoz Roglic.

Rimasto chiuso nelle gerarchie del team olandese, il vincitore del Giro d'Italia ha scelto di accasarsi alla Bora hansgrohe per coronare il suo inseguimento all'unica grande corsa che gli manca, il Tour de France. "Senza di lui sarà più facile per i tecnici mettere insieme i programmi dei vari leader. Era chiaro che Primoz voleva andare al Tour, visto che non l'ha ancora vinto" ha commentato Vingegaard.

Gli attriti con Roglic sono emersi chiaramente durante l'ultima Vuelta Espana. In quella corsa, la Jumbo Visma si è trovata in una situazione strana, con Kuss, Vingegaard e Roglic ad occupare le prime tre posizioni della classifica generale. Dopo qualche incertezza, la squadra ha deciso di difendere la maglia rossa di Kuss, una scelta che Roglic non ha accettato di buon grado.

"Volevo che Kuss vincesse, ma è anche vero che se Sepp non avesse vinto, avrei voluto vincere io" ha ricordato Vingegaard. "Quindi ad un certo punto mi sono trovato in una situazione difficile. Se Sepp non fosse stato abbastanza forte avrei vinto volentieri la Vuelta. Ma sono felice che alla fine abbia vinto Sepp" ha dichiarato Vingegaard.