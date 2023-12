E' stato scoperto oggi a Milano il percorso del Giro d'Italia Women 2024. La corsa rosa si appresta ad iniziare una nuova fase della sua storia. Per la prima volta, il Giro femminile sarà organizzato da RCS Sport, la stessa società della corsa rosa maschile. Con questo evento, RCS ha ora in mano le redini di tutte le versioni del Giro, un tris di cui fa parte anche la gara riservata agli under 23, denominato dallo scorso anno Giro Next Gen. Il Giro d'Italia Women 2024 si correrà dal 7 al 14 luglio, in otto tappe senza pause che porteranno le atlete da Brescia a L'Aquila, per 856 chilometri totali e quasi 12.000 metri di dislivello.

Giro d'Italia, due tappe per velociste e tante salite

La corsa rosa inizierà con una cronometro individuale a Brescia, in programma domenica 7 luglio. Il percorso è di 14 chilometri con un centinaio di metri di dislivello.

Il giorno dopo la corsa darà spazio alle velociste sul traguardo di Volta Mantovana, ma già alla terza tappa la situazione di classifica comincerà a delinearsi in maniera più chiara. Dopo una prima parte molto veloce, la corsa si concluderà sulla salita di Toano, ascesa di una decina di chilometri al 6% di media.

La quarta giornata di corsa prevede un percorso molto insidioso e difficile da interpretare. Dopo il via da Urbino la corsa affronta un lungo tratto pianeggiante, per poi entrare in una fase molto movimentata, che prevede le salite a San Marino, a Monte Osteriaccia e quella finale verso Urbino.

Nella Frontone - Foligno dell'11 luglio dovrebbero tornare in scena le ruote veloci, per poi fare definitivamente spazio alle atlete che si contenderanno la maglia rosa finale.

La San Benedetto del Tronto - Chieti presenta un tracciato dal sapore di Tirreno Adriatico, con i classici muri marchigiani a preannunciare un grande spettacolo. Si contano una decina di brevi salite e tanti altri saliscendi, fino alla rampa finale verso Chieti.

Il tappone decisivo di questo Giro d'Italia Women dovrebbe però essere quello di sabato 13 luglio, la Lanciano - Blockhaus.

La tappa affronta per due volte la salita finale, prima scollinando a Passo Lanciano, e poi rifacendo la stessa strada, ma fino al traguardo del Blockhaus, circa cinque chilometri più in alto. E' un arrivo selettivo e che ha già fatto la storia del grande Ciclismo e del Giro maschile.

L'ultima fatica del Giro d'Italia Women 2024 è la Pescara - L'Aquila, altra tappa impegnativa le salite a Forca di Penne, Castel del Monte e l'arrivo sulla rampa del capoluogo abruzzese.

Le tappe del Giro d'Italia Women 2024

7 luglio, 1° tappa: Brescia-Brescia (Cronometro) 14.6 km

8 luglio, 2° tappa: Sirmione - Volta Mantovana 102 km

9 luglio, 3° tappa: Sabbioneta - Toano 111 km

10 luglio, 4° tappa: Imola - Urbino 131 km

11 luglio, 5° tappa: Frontone - Foligno 111 km

12 luglio, 6° tappa: San Benedetto Del Tronto - Chieti 151 km

13 luglio, 7° tappa: Lanciano - Blockhaus 123 km

14 luglio, 8° tappa: Pescara - L'Aquila 109 km.

La storia del Blockhaus

Il punto chiave del Giro d'Italia Women 2024 dovrebbe essere la salita al Blockhaus, che sarà anche la "Cima Alfonsina Strada" come punto più alto dell'intera corsa.

Questa montagna della Maiella ha una lunga e gloriosa storia nel ciclismo e nel Giro d'Italia maschile. Qui Eddy Merckx colse la sua prima vittoria di tappa al Giro, nell'edizione del '67, rivelando le sue straordinarie doti in montagna oltre che nelle classiche. Qui hanno vinto anche anche Franco Bitossi, Josè Manuel Fuente e Moreno Argentin. La tappa del Giro 2009 vide la vittoria di Franco Pellizotti, che successivamente fu squalificato per i valori anomali del passaporto biologico. Quella tappa fu così assegnata a Stefano Garzelli.

Il Giro è arrivato sul Blockhaus anche nel 2017, quando Nairo Quintana staccò tutti, e nel 2022, quando Jai Hindley vinse in volata su Bardet e Carapaz. A Passo Lanciano si ricorda una tappa del Giro 2006, con un assolo di Ivan Basso, dominatore di quella corsa rosa.