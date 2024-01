Anche Victor Campenaerts è tra i tanti protagonisti del ciclismo professionistico che hanno spostato la propria base per cercare condizioni di allenamento più favorevoli. Il corridore belga si è recentemente trasferito in Spagna, dove ha passato un inverno molto proficuo per prepararsi alla ripresa dell'attività agonistica. Campenaerts ha spiegato di aver preso spunto da Vingegaard e Pogacar per gli allenamenti e di aver seguito un programma che dovrebbe favorire la produzione di mitocondri, degli organelli microscopici che si trovano nelle cellule.

"I corridori più vincenti, come Vingegaard e Pogacar, hanno i mitocondri più sviluppati" ha dichiarato il corridore belga.

Ciclismo, 37 ore di allenamento in più per Campenaerts

Victor Campenaerts è un corridore da sempre molto attento ai particolari, sia per quanto riguarda i materiali che per la preparazione e l'alimentazione. Il corridore belga ha parlato spesso dei suoi esperimenti per trovare dei marginal gains, anche in maniera un po' anticonvenzionale come per l'uso delle tende ipobariche con un'altitudine simulata di quasi cinquemila metri. Quest'anno il suo progetto per cercare nuovi limiti è partito con il trasferimento dal Belgio alla Spagna, dove ha organizzato la sua nuova base.

Il corridore della Lotto ha sfruttato le buone condizioni climatiche per un intenso periodo di preparazione in vista delle prime corse della stagione del Ciclismo professionistico.

"Mi sono già allenato 37 ore e 24 minuti in più rispetto allo scorso anno durante questo stesso periodo", ha dichiarato Campenaerts. "Lo scorso anno a questo punto della preparazione mi ero già ammalato tre volte. Stavolta nemmeno una, non ho saltato neanche un allenamento. Questo sarà in gran parte dovuto al meteo" ha aggiunto Campenaerts, che anche grazie al tiepido inverno spagnolo sta provando un diverso approccio nei suoi allenamenti.

"Qui mi alleno vicino alla soglia aerobica"

Campenaerts ha spiegato che un fattore importante per raggiungere delle ottime prestazioni nel ciclismo è il livello dei mitocondri. Si tratta di organelli microscopici presenti nelle cellule che contengono gli enzimi necessari per trasformare gli alimenti in energia.

"Non posso dimostrare con risultati che questo nuovo approccio funzioni.

C'è una grande differenza tra allenarsi per cinque ore in salita in Spagna o cinque ore sotto la pioggia in Belgio. Allenandomi qui mi avvicino alla soglia aerobica. Si dice che questo sia un allenamento più efficace. Pedalare più spesso vicino alla soglia stimola la produzione di mitocondri" ha dichiarato Campenaerts, che nelle prossime corse si aspetta di vedere dei risultati da questo nuovo approccio. "I corridori che vincono più corse adesso, come Pogacar e Vingegaard, hanno i mitocondri più sviluppati. In questo senso, questo dovrebbe portare a raggiungere dei risultati migliori" ha aggiunto il corridore belga.

Il debutto stagionale di Victor Campenaerts è previsto alla Vuelta Andalucia, corsa a tappe che scatta il 14 febbraio.

Dopo questo primo impegno, il belga della Lotto inizierà la campagna di classiche del nord con la Het Nieuwsblad, per poi schierarsi alla Parigi Nizza in vista di Harelbeke, Dwars door Vlaanderen e Giro delle Fiandre.