In questa stagione di Ciclismo professionistico partita ormai da quasi due mesi, manca ancora all'appello la maglia iridata di Mathieu Van der Poel. Dopo la conclusione dell'attività nel ciclocross, il fuoriclasse olandese ha ritardato il debutto su strada, che avverrà alla Milano-Sanremo di sabato 16 marzo. A pochi giorni da questo atteso ritorno, VDP ha parlato alla testata olandese Wielerrevue di un tema molto importante nel ciclismo attuale, ossia l'alimentazione. Il Campione del Mondo ha raccontato di concedersi qualche strappo alla regola, ma di essere molto attento e alla ricerca di nuove soluzioni, tanto da aver investito personalmente in una società che effettua delle analisi sul DNA per trarne dei dati utili a ottimizzare l'alimentazione.

"È così che ho scoperto che la caffeina ha un effetto positivo su di me durante l'allenamento di resistenza", ha dichiarato Van der Poel.

VDP: 'Non peso il cibo tutto l'anno'

Mathieu Van der Poel ha raccontato di essere scrupoloso, ma non maniacale nella sua dieta. La sua squadra, la Alpecin Deceuninck, ha seguito l'esempio portato nel ciclismo dalla Jumbo Visma, e gestisce l'alimentazione sfruttando le nuove tecnologie. "Abbiamo la nostra app nutrizionale, anche se non faccio le cose molto diversamente in termini di alimentazione rispetto al 2019. Non peso il cibo tutto l'anno. La domenica sera ogni tanto c'è tempo per andare a mangiare le patatine fritte. Non credo che un corridore da classiche debba sempre pesare il suo cibo al grammo.

Ho lo stesso peso quasi tutto l’anno", ha dichiarato il Campione del Mondo.

VDP ritiene che ogni tanto sia un bene concedersi degli strappi e non seguire il programma nutrizionale in maniera eccessivamente rigida. "Ho sentito che Greg Van Avermaet ha raccontato che non ha mai resistito alla cioccolata. Io prendo un po' di caramelle gommose se ne ho voglia, ma se in un periodo devo lasciarle per un mese non ho problemi.

Mi dico, da ora niente più patatine fritte e caramelle gommose", ha raccontato Mathieu Van der Poel.

'Il test del DNA mi ha fatto imparare molte cose'

Il campione della Alpecin ha spiegato di non avere problemi con i nuovi metodi nutrizionali che hanno rivoluzionato il ciclismo negli ultimi anni. Adesso la tendenza è quella di alimentarsi molto di più durante le gare, e VDP ha raccontato di riuscire a gestire 140 grammi di carboidrati all'ora.

Il Campione del Mondo ha poi parlato dell'attività di 4Gold, un'azienda di cui è comproprietario e che fa un'analisi del DNA degli atleti per elaborare un piano nutrizionale sempre più accurato. "È così che ho scoperto che la caffeina ha un effetto positivo su di me durante l'allenamento di resistenza. È un po' contraddittorio, ma per me funziona. Una cosa del genere è utile conoscerla, perché ti aiuta a migliorare", ha raccontato, aggiungendo che "questi test non sono ancora una pratica comune nel gruppo, ma sicuramente mi hanno fatto imparare molte cose".

Il punto sulla stagione di Van der Poel: la classiche, Olimpiadi e Mondiali nel programma

Mathieu Van der Poel inizierà la sua stagione in maglia iridata sabato 16 marzo alla Milano Sanremo, in cui si presenterà da campione in carica.

Dopo la Classicissima di Primavera, VDP si sposterà al nord dove correrà quasi tutte le altre classiche. Inizierà da Harelbeke il 22 marzo, per proseguire con Gand Wevelgem, Giro delle Fiandre, Parigi Roubaix, Amstel Gold Race e Liegi Bastogne Liegi.

Nella seconda parte di stagione Van der Poel correrà il Tour de France per prepararsi ai grandi appuntamenti delle Olimpiadi di Parigi e dei Mondiali di Zurigo.