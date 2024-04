Le straordinarie prestazioni di Tadej Pogacar in questa prima parte della stagione, hanno acceso la discussione tra gli appassionati di ciclismo su chi sia il numero uno di sempre. In questi confronti che travalicano i tempi e le generazioni, il punto di riferimento è sempre Eddy Merckx, il più vincente campione della storia con i suoi undici grandi giri e le diciannove classiche monumento vinte in un decennio di dominio assoluto. In molti hanno paragonato Pogacar a Merckx, forse anche sulla spinta emotiva delle fresche imprese dello sloveno. L'ex campione di Ciclismo Roger De Vlaeminck ha bocciato del tutto questo accostamento, spiegando: "Pogacar ora è il migliore, ma non vale la metà di Merckx".

De Vlaeminck: 'Pogacar non mi avrebbe staccato'

Parlando a Wielerrevue, Roger De Vlaeminck ha raccontato di ammirare Tadej Pogacar e le sue imprese, ma che il paragone con Eddy Merckx è fuori luogo. "Merckx era di un altro livello, tra Pogacar e Eddy non c'è paragone. Tadej è un corridore fantastico e la Strade Bianche è una corsa dura, ma non leggendaria. Ha fatto novanta chilometri di fuga solitaria e nessuno è riuscito a seguirlo. Ma ve lo garantisco: se fossi stato io alla sua ruota non mi avrebbe mai staccato. Non avrebbe staccato neanche Francesco Moser e Beppe Saronni", ha dichiarato De Vlaeminck.

Secondo l'ex campione, Pogacar non ha dei rivali così forti ed agguerriti come invece c'erano nella generazione sua e di Merckx, ed anche al prossimo Giro d'Italia non troverà avversari di alto livello.

"Adesso andrà al Giro, ma in Italia non ci sono corridori al top in questo momento. C'è Filippo Ganna che è forte nelle cronometro, ma non è un corridore al top in assoluto. Qualcuno dovrebbe spiegarmi perchè non ci sono più corridori forti in Italia", ha commentato De Vlaeminck.

In un ardito confronto tra epoche lontane, l'ex corridore belga ritiene che Pogacar non sarebbe in grado di reggere il confronto con Merckx in una grande corsa a tappe.

"Pogacar ora è di gran lunga il miglior corridore al mondo, con Van der Poel al secondo posto. Purtroppo Mathieu non riesce a tenere il passo in montagna, sarebbe stato un duello fantastico. Ma Pogacar non vale nemmeno la metà di Merckx. Se corressero un grande giro insieme, allora Pogacar arriverebbe cinque minuti dietro a Merckx", ha commentato De Vlaeminck.

Il confronto impossibile tra Pogacar e Merckx

I paragoni tra i campioni attuali e quelli di anni lontani affascinano da sempre gli appassionato di ogni sport, ma sono poco realistici per le tante variabili che entrano in gioco. Epoche diverse, materiali, avversari, regole, metodi di allenamento, tutto è cambiato nel ciclismo, non solo dalla generazione di Merckx e De Vlaeminck, ma anche nel breve volgere di poche stagioni.

Fermandosi al confronto tra i palmares, si può dire che Merckx ha vinto più di tutti nella storia del ciclismo, con un'imbattibilità quasi totale per un decennio di corse. Ha conquistato più grandi giri di tutti, undici, più classiche monumento di tutti, diciannove, e più Mondiali, tre. A 25 anni e mezzo, Tadej Pogacar ha vinto due grandi giri, sei classiche monumento e ancora nessun mondiale.