Sabato 4 maggio prende il via l’edizione numero 107 della corsa di ciclismo del Giro d’Italia con la prima delle tre tappe interamente in territorio piemontese. La prima frazione, che assegnerà la prima maglia rosa, va da Venaria Reale a Torino e si preannuncia come una frazione veloce per via del ridotto chilometraggio, solo 140 km, ma anche piena di insidie vista la presenza di tre salite che daranno punti per la classifica degli scalatori (maglia azzurra).

La frazione, con il suo passaggio da Superga sarà anche un modo del Giro d’Italia per rendere omaggio, nel giorno del 75° anniversario, alle vittime del terribile incidente aereo che costò la vita all’intera squadra del Grande Torino, compreso allenatori e dirigenti, nonché all’equipaggio e a tre giornalisti.

Il percorso della 1° tappa

La 1° tappa del Giro d’Italia 2024, in programma sabato 4 maggio, darà il via a questa edizione della corsa rosa che vede come principale favorito lo sloveno Tadej Pogačar, già vincitore di due Tour de France, e alla prima partecipazione al Giro. Il percorso, interamente in territorio piemontese, interesserà le province di Torino e Asti. Si parte da Venaria Reale e, dopo circa 45 km pianeggianti, la corsa entra nel vivo il primo G.P.M. di questa edizione del Giro: Berzano di San Pietro, salita di 2,9 km di 4° categoria con pendenza media del 5%.

Dopo lo scollinamento discesa fino a Castelnuovo Don Bosco e breve strappo verso il traguardo volante di Moriondo Torinese (km 57,9) che darà punti per la maglia ciclamino.

Al km 70 inizierà la salita di Superga (G.P.M. di 3° categoria) da Via dei Colli: la strada sale per 8 km con pendenza media del 4,4%. Subito dopo il passaggio davanti alla Basilica, discesa verso Torino per affrontare il circuito finale, di circa 25 km da ripetere per due volte. Nel primo passaggio da Corso Moncalieri, al km 104,7, ci sarà il traguardo volante valido per la classifica dell’Intergiro, che torna dopo 18 anni di assenza.

Oltre ai punti validi per questa speciale classifica, ci saranno abbuoni per i primi tre e punti, per la maglia ciclamino, per i primi otto.

Passati la prima volta sulla linea del traguardo i corridori affronteranno nelle battute finali il Colle della Maddalena (G.P.M. di 2° categoria), una salita di 7 km al 7% e poi in discesa verso l’arrivo, con il traguardo volante di Moncalieri, al km 130,4, che assegnerà abbuoni per la classifica generale, e lo strappo di bivio San Vito, 1400 metri al 10% trampolino per gli ultimi 3000 metri in picchiata verso l’arrivo.

Gli orari della 1° tappa

La 1° tappa del Giro d’Italia 2024, in programma sabato 4 maggio, prenderà il via dalla Reggia di Venaria Reale alle ore 13:50. Il gruppo dei corridori percorrerà, ad andatura controllata, circa 2 km prima del via ufficiale alla competizione che sarà dato, alle ore 13:55 al km 0 posto in Via Giuseppe Cavallo. Lo striscione di arrivo, di questa tappa di apertura del Giro d’Italia 2024, sarà ubicato in Corso Moncalieri di Torino, dove si prevede, che la corsa si concluda, tra le ore 17:05 (velocità media 44 km/h) e le ore 17:26 (velocità media 40 km/h).

Assegnata la prima maglia rosa, si tornerà in sella domenica 5 maggio con la 2° tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella) di 161 km con arrivo in salita, il primo di questa edizione della corsa rosa.