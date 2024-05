Al termine della nona tappa del Giro d’Italia di Ciclismo, Geraint Thomas ha espresso le sue critiche in merito alla sicurezza del percorso. Queste le dichiarazioni del gallese riportate da Cyclingnews: “Le gente parla molto di sicurezza in questo periodo, ma questo arrivo non era assolutamente sicuro. Così siamo come dei pagliacci nel circo”. Il capitano della INEOS Grenadiers ha spiegato come l’arrivo a Napoli, a causa delle condizioni delle strade, fosse molto pericoloso e che l’atteggiamento aggressivo di alcuni corridori abbia peggiorato ulteriormente la situazione: “La catena continuava a saltare, che non è bello.

É sempre spaventoso quando ci sono corridori che corrono come disperati e ti superano da ogni lato”.

Geraint Thomas: ‘Con le buche sulla strada il finale è stato un vero caos’

La nona tappa del Giro d’Italia 2024 si è conclusa sulle strade di Napoli, con un finale che ha visto il gruppo passare da Pozzuoli e Posillipo per poi arrivare nel centro della città partenopea. Un percorso che non ha gradito Geraint Thomas, che al termine della frazione ha spiegato come le condizioni delle strade abbiano reso il finale caotico e molto pericoloso. Il gallese ha infatti dichiarato: “Le ultime due discese avevano grosse buche sulla strada e il finale è stato un vero caos. Io ho provato a lasciare un po’ di spazio per vedere le buche, ma qualche corridore idiota si è lanciato a tutta per superarmi”.

Una tappa difficile da gestire per il capitano della INEOS Grenadiers, che dopo essere stato coinvolto in una caduta ad inizio tappa, senza apparenti conseguenze, è riuscito ad evitare danni peggiori nel finale, grazie anche all’aiuto dei suoi compagni di squadra. Infatti il gallese ha detto che: “I miei compagni mi hanno aiuto in modo eccellente e quindi sono riuscito a stare nella posizione ottimale per la la maggior parte della corsa”.

Alla fine il bilancio è stato positivo perché è riuscito a concludere la tappa senza accusare distacco dai principali rivali in classifica: “Onestamente sono solo contento di aver superato indenne la tappa”.

Geraint Thomas sul podio virtuale del Giro d’Italia 2024

Dopo la prima settimana di corsa del Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas si trova sul podio virtuale, visto che è al terzo posto nella classifica generale provvisoria, con un distacco di 2’58” dalla maglia rosa Tadej Pogacar, fin qui assoluto padrone della corsa.

Per il gallese la vetta sembra già lontana, ma il secondo posto è invece alla portata, visto il distacco contenuto in graduatoria nei confronti di Daniel Felipe Martinez, che si trova a 2’40” da Pogacar. Fino ad ora il capitano della INEOS Grenadiers ha realizzato una corsa regolare, ottenendo due piazzamenti in top 5 negli arrivi in salita di Oropa e Prati di Tivo.