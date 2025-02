La Milano-Sanremo, la prima delle grandi classiche della stagione del ciclismo professionistico, ha ormai messo la sua base a Pavia. RCS Sport ha confermato che la partenza della corsa non sarà più a Milano, ma a Pavia. Milano ha ospitato il via per l'ultima volta nel 2022, dopodiché la classica ha traslocato ad Abbiategrasso nell'edizione 2023, e dallo scorso anno a Pavia. Il percorso, che rinuncia o deve rinunciare alla festa di partenza milanese, misura 289 chilometri e non cambia le sue caratteristiche tecniche. Il finale, probabilmente il più elettrizzante dell'intera stagione del Ciclismo, prevede sempre la salita di Costa Rainera con scollinamento a Cipressa e il Poggio di Sanremo, ultimo trampolino di lancio verso il traguardo di Roma.

Diretta integrale per la Sanremo

Il via da Milano della Sanremo era uno degli appuntamenti classici dell'inizio di stagione del grande ciclismo. L'attesa degli appassionati per la prima classica dell'anno era scandita da una vera liturgia, dalla presentazione delle squadre al ritrovo di partenza in una città spesso brumosa, ma che con la corsa immaginava già il tiepido sole della Riviera Ligure.

L'ultima volta della Milano - Sanremo nel capoluogo lombardo è stata nel 2022. Poi, tra l'organizzazione di RCS Sport e gli enti locali sembra essere calato il gelo. Nel 2023 la corsa è partita lontano da Milano, da Abbiategrasso, e dallo scorso anno è iniziata la nuova collaborazione con Pavia. RCS Sport ha confermato di aver ora sottoscritto un accordo triennale con la città, che sarà sede di partenza della corsa fino al 2027.

Secondo le indiscrezioni riportate da "La Provincia Pavese" questo contratto triennale prevede un esborso di 100.000 euro all'anno da parte degli enti locali, un investimento che assicurerà la grande visibilità portata dal via della prima classica monumento della stagione del ciclismo. Come ricordato da Mauro Vegni, direttore dell'Area Ciclismo di RCS Sport, la Milano - Sanremo sarà trasmessa integralmente fin dal ritrovo di partenza, e dunque le immagini di Pavia faranno il giro del mondo.

L'arrivo a Sanremo resta in via Roma

Questa partenza a Pavia rappresenta un fatto certamente importante per la storia della corsa, ma non cambierà gli equilibri tattici e le caratteristiche della Milano - Sanremo. Il resto del percorso resterà invariato, per 289 km totali. Subito dopo il via, i corridori faranno una breve puntata verso nord per raggiungere la Certosa, per poi riprendere il percorso tradizionale.

Ci sarà un'altra breve divagazione dopo Voghera, per transitare anche da Rivanazzano e Salice Terme, e tornare sul tracciato storico a Tortona.

La salita al Passo del Turchino porterà il gruppo in Riviera. Da qui, la corsa si farà sempre più frenetica, con i Capi in successione e quindi l'assalto alla salita di Costa Rainera, con lo scollinamento a Cipressa, la tecnica picchiata verso l'Aurelia e l'ultimo scoglio sul Poggio. L'arrivo è quello più classico, in via Roma.