Tadej Pogačar è ormai pronto a fare il suo debutto nella stagione di ciclismo 2025. Il campione del mondo inizierà il suo percorso allo UAE Tour, la corsa di casa del suo main sponsor, che prenderà il via lunedì 17 febbraio. Gli appassionati di Ciclismo si aspettano grandi prestazioni da Pogačar sin da subito, che inizia come indiscusso favorito della corsa. Alla vigilia del suo ritorno, Wieler Revue ha raccolto informazioni, aneddoti e curiosità sugli allenamenti del fenomeno sloveno, intervistando alcuni dei suoi più abituali compagni di pedalate.

Matteo Trentin, che con Pogačar ha condiviso tre stagioni alla UAE Emirates, ha raccontato di allenarsi ancora spesso con il suo ex capitano e di non stupirsi più delle sue prestazioni. "Ho visto alcuni campioni del passato che, a volte, affrontavano gli allenamenti con più calma, Tadej mai", ha testimoniato Trentin.

'È sempre divertente uscire con lui'

Matteo Trentin e Tadej Pogačar hanno militato nella UAE Emirates tra il 2021 e il 2023. Trentin ha poi cambiato squadra, passando alla Tudor, ma si allena ancora spesso con Pogačar. I due vivono entrambi a Monaco, e non è raro vederli pedalare insieme nei dintorni del Principato. "Se mi piace allenarmi con lui? Beh, solo quando sono davvero in forma", ha scherzato il corridore trentino parlando dei suoi allenamenti con il numero uno del ciclismo mondiale.

"No, è sempre divertente uscire con lui. Prima mi sorprendeva durante l'allenamento, ora non più. Ormai so quanto è forte. Un bel aneddoto? Beh, di solito vengo staccato in salita e lì finisce la mia storia", ha raccontato Matteo Trentin.

Il corridore della Tudor ha spiegato che lo straordinario talento di Pogačar emerge chiaramente anche durante un qualsiasi allenamento.

"Tutto quello che posso dire è che è davvero così forte. Spesso mi chiedono: è possibile quello che fa, è davvero così bravo? Durante l'allenamento fa le stesse cose che fa in gara. A volte ho visto dei campioni del passato prenderla con calma in allenamento, ma non Tadej. È molto professionale e per quanto sia forte in gara, lo è anche in allenamento, ha raccontato Matteo Trentin.

'È l'unico che può vincere tutte le gare'

Matteo Trentin si è detto convinto che Pogačar rappresenti qualcosa di unico nella storia del ciclismo. "Non abbiamo visto un corridore come lui negli ultimi cinquant'anni e probabilmente non ne vedremo un altro nei prossimi cinquanta. È l'unico corridore al mondo che può vincere tutte le gare. Il primo dopo l'era di Eddy Merckx", ha commentato il corridore della Tudor, spiegando che queste straordinarie prestazioni di Pogačar non sono però unicamente dettate dal talento innato. "Un punto di forza importante di Tadej è che lavora molto duramente sui suoi punti deboli", ha dichiarato l'ex campione europeo.