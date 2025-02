La stagione 2025 del ciclismo professionistico entra sempre più nel vivo. La prima settimana del mese di febbraio è caratterizzata da due interessanti corse a tappe in cui fanno il debutto diversi big. Da mercoledì 5 a domenica 9, in Spagna si corre la Volta Valenciana, dove Jonathan Milan va a caccia di volate. Contemporaneamente, in Francia, è in programma anche l’Etoile de Bessèges, dove iniziano la loro stagione anche Filippo Ganna, Mads Pedersen e Richard Carapaz. Entrambe le corse sono trasmesse in diretta da Discovery Plus.

Ciclismo, in Francia debutta anche De Lie

L’Etoile de Besseges si corre in Francia dal 5 al 9 febbraio su un percorso che prevede quattro tappe in linea e una cronometro finale di dieci chilometri. La prima tappa presenta un arrivo su una breve rampa al 9% di pendenza. La seconda e la terza sono ondulate, ma favorevoli allo sprint. La più dura è la quarta, con l’arrivo in salita a Mont Bouquet, 4.6 chilometri al 9%. L’ultima giornata prevede una crono di poco più di dieci chilometri con il finale su una salita di un paio di chilometri al 7%.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Mads Pedersen, Filippo Ganna, Joshua Tarling, Richard Carapaz, Arnaud De Lie, Sam Bennett, Arnaud Demare, Magnus Cort Nielsen, Luca Mozzato e Mattia Cattaneo.

L’Etoile de Bessèges sarà trasmessa ogni giorno da Discovery Plus a partire dalle 14.

Alla Valenciana si parte con una cronosquadre

La Volta Valenciana si corre in contemporanea all'Etoile de Bessèges, dal 5 al 9 febbraio. La corsa inizia con una cronometro a squadre di ben 34 chilometri. La seconda tappa è molto impegnativa.

Gli ultimi 50 chilometri prevedono due Gpm di seconda categoria e poi l'arrivo in salita a Font de Partegat, quattro chilometri di scalata con una pendenza superiore al 9%. La terza tappa prevede una salita di prima categoria, El Remedio, a circa venti chilometri dal traguardo, e poi l'arrivo su una rampa breve e impegnativa.

La quarta è una frazione ondulata, ma che presenta le difficoltà maggiori nella parte centrale. La quinta e ultima è l'unica vera tappa per velocisti, con l'arrivo a Valencia.

La starting list è di altissimo livello. Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Lenny Martinez, Brandon McNulty, Joao Almeida, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Ben O'Connor e Carlos Rodriguez. Tra i velocisti, che dovrebbero avere solo un'occasione, i fari sono puntati su Jonathan Milan, che avrà tra i principali avversari Kaden Groves, Ethan Vernon e Gerben Thijssen.

La Volta Valenciana sarà trasmessa in tv e online da Eurosport 2 Discovery Plus, dal 5 al 9 febbraio. Le dirette inizieranno alle 15.30, con la telecronaca della coppia Gregorio - Magrini.