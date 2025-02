Mentre il ciclismo su strada ha iniziato l’avvicinamento agli eventi più importanti della stagione, la pista è già pronta per uno degli appuntamenti clou. Da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio sono in programma gli Europei di Ciclismo su pista. La rassegna continentale è ospitata dal velodromo di Heusden-Zolder, in Belgio. L’Italia, guidata dal CT Marco Villa, schiererà una formazione che mescola campioni già affermati con giovani e promettenti talenti della nuova generazione, all’insegna di un progetto che pone le basi per Los Angeles 2028. Gli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder saranno trasmessi in diretta ogni giorno in tv sia da Rai Sport che da Eurosport, e online sulle piattaforme RaiPlay e Discovery Plus.

Europei, cinque giorni di gare a Heusden-Zolder

Gli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder si snodano su cinque giornate di gara, dal 12 al 16 febbraio, in cui verranno assegnati 22 titoli. Il programma giornaliero è suddiviso tra una sessione pomeridiana e una serale, in cui si svolgono le finali. Solo nella giornata conclusiva la programmazione è anticipata, con l'ultima sessione prevista alle 14.30.

Rai Sport ed Eurosport 2 trasmetteranno in tv le sessioni serali, mentre chi vorrà seguire l'evento in streaming potrà connettersi con le piattaforme RaiPlay e Discovery Plus.

Ecco il programma delle finali degli Europei di ciclismo su pista 2025.

Mercoledì 12 febbraio

Dalle ore 19, Scratch femminile, Eliminazione maschile, Sprint a squadre maschile e femminile

Giovedì 13 febbraio

Dalle 18:30, Corsa a punti maschile, Eliminazione femminile, Km da fermo maschile, Inseguimento a squadre maschile e femminile

Venerdì 14 febbraio

Dalle 18:30, Scratch maschile, Inseguimento individuale maschile, Sprint femminile, Omnium femminile

Sabato 15 febbraio

Dalle 18:30, Km da fermo femminile, Inseguimento individuale femminile, Omnium maschile, Sprint maschile, Corsa a punti femminile

Domenica 16 febbraio

Dalle 14:30, Keirin maschile e femminile, Madison maschile e femminile

Gli azzurri del CT Marco Villa

Gli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder segnano l'avvio del nuovo quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Oltre che per andare a caccia di medaglie, l'evento sarà molto importante come base per un progetto a lungo termine, che dovrà far crescere la nuova generazione in vista dei giochi californiani. Per questo, il CT azzurro Marco Villa ha convocato tanti giovani, insieme ad alcuni pilastri della pista azzurra come lo storico capitano Elia Viviani e le olimpioniche di Parigi 2024 Chiara Consonni e Vittoria Guazzini.

Ecco l'elenco dei convocati azzurri per gli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder