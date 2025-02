Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria. Dopo la vittoria del quartetto azzurro nel parallelo a squadre miste, Federica Brignone ha conquistato uno splendido argento nel super-G femminile, aggiungendo un nuovo prestigioso risultato alla sua carriera. La sciatrice valdostana, attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo e reduce da otto podi stagionali, ha affrontato con determinazione la tecnica e insidiosa pista ‘Ulli Maier’. Con una prestazione solida e aggressiva, ha chiuso la gara con un tempo di 1:20.57, piazzandosi a soli 10 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Stephanie Venier, che ha fermato il cronometro a 1:20.47 e si è aggiudicata l'oro.

Il bronzo è stato assegnato ex aequo alla statunitense Lauren Macuga e alla norvegese Kajsa Vickoff Lie, entrambe con un tempo di 1:20.71.

Le altre italiane nella top-10

L'Italia ha piazzato altre due atlete nella top-10: Sofia Goggia ha chiuso al quinto posto con 1:20.77, mentre Elena Curtoni ha ottenuto il nono posto con 1:21.23. Più arretrate Marta Bassino (16ª in 1:22.10) e Laura Pirovano (18ª in 1:22.19). Per Brignone, si tratta del quarto podio mondiale in carriera, ma il primo in super-G. In precedenza, aveva conquistato due argenti in gigante (Garmisch 2011 e Courchevel/Méribel 2023) e l’oro nella combinata alpina individuale nel 2023. "Sono orgogliosa, contenta e felicissima di aver dato il massimo nel giorno giusto.

In super-G non ero mai riuscita a esprimermi al meglio in una grande competizione. Questa pista non era nelle mie corde, ma ho deciso di rischiare nei punti giusti, anche a costo di uscire. Sentivo molta pressione, ma questo risultato mi ripaga di tutto", ha dichiarato l’azzurra al termine della gara.

Chi è Federica Brignone

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone è cresciuta a La Salle, in Valle d'Aosta, in una famiglia di sciatori: la madre, Maria Rosa Quario, è stata una slalomista di successo negli anni '80, mentre il padre, Daniele, è maestro di sci. Federica ha esordito in Coppa del Mondo nel 2007 e, nel corso degli anni, ha collezionato numerosi successi, tra cui la conquista della Coppa del Mondo generale nel 2020, diventando la prima italiana a riuscirci.

Vanta inoltre tre medaglie olimpiche e altrettante iridate, tra cui l'oro nella combinata a Courchevel/Méribel nel 2023. Con 31 vittorie complessive, è l'atleta italiana più vincente nella storia dello sci alpino, seconda solo ad Alberto Tomba.

I Mondiali di Saalbach e i prossimi appuntamenti



I Mondiali di Saalbach 2025 si stanno rivelando particolarmente fruttuosi per la squadra italiana. Oltre all'argento di Brignone, l'Italia ha conquistato l'oro nel parallelo a squadre miste, grazie alle brillanti performance di Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite, che hanno superato la Svizzera in finale. Dopo le emozioni di Saalbach, la Coppa del Mondo di sci alpino proseguirà con le tappe di Garmisch-Partenkirchen e Kvitfjell, dove gli atleti italiani cercheranno di mantenere alto il livello delle loro prestazioni. In particolare, Federica Brignone sarà attesa nelle gare di gigante e super-G, discipline in cui ha dimostrato di essere tra le migliori al mondo.