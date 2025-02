Fra poche ore tocca a Itas Trento - Lube Civitanova scendere in campo per un match della Superlega di pallavolo che si prospetta ricco di un altissimo tasso tecnico e tattico.

La partita si giocherà questo sabato 22 febbraio 2025 alle ore 20:30 e verrà trasmessa gratuitamente in diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale.

Come si presenta Trento a questa sfida

Itas Trento attualmente occupa il secondo posto il classifica in virtù di 18 vittorie, due sconfitte e un totale di 51 punti. Sono state quindi confermate le aspettative che la società in estate aveva riposto nel costruire una squadra di vertice.

Michieletto e compagni stanno disputando una stagione regolare e molto ambiziosa.

Trento ha rimediato solamente due sconfitte in campionato contro Civitanova e Perugia, entrambe squadre ben attrezzate. È stata eliminata in finale di Supercoppa perdendo 3-2 contro Perugia, ha perso nella finale del Mondiale per Club contro il forte Sada Cruzeiro, è stata eliminata in semifinale di Coppa Italia da Civitanova con il punteggio di 3-2. Ma la squadra di coach Fabio Soli è ampiamente in corsa per la lotta Scudetto e per la Coppa Cev.

Il punto su Civitanova

Lube Civitanova attualmente occupa il tre posto in classifica in virtù di 13 vittorie, sette sconfitte e 43 punti in classifica.A differenza di Trento, Civitanova in campionato ha alternato momenti di up and down, talvolta perdendo match con squadre nettamente alla propria portata.

Lo confermano le sconfitte ottenute contro Padova (3-2), Monza (3-2), Taranto (3-2), Verona (3-1) e Milano (3-0). La squadra di Giampaolo Medei si è presa però delle soddisfazioni, aggiudicandosi la Coppa Italia battendo in una rocambolesca finale Verona di Keita, squadra che si è ampiamente dimostrata essere ostica anche per le big.

Un match di alta classifica

Il match, valevole per la 21^ giornata di Superlega, è più importante per Trento che per Civitanova, in quanto la squadra marchigiana è già matematicamente sicura del terzo posto in classifica, mentre la formazione trentina è ancora in corso per il primo posto, quando manca ancora una giornata al termine della regular season (in programma nel primo weekend di marzo).

I favori del pronostico pendono dalla parte di Trento, squadra più completa e ordinata nella gestione di gioco, ma occorrerà fare attenzione a Civitanova, che in questi match molto spesso riesce a tirare fuori il meglio di sé.