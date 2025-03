Anche se la prestazione e il risultato finale non sono stati altisonanti, la XDS Astana ha attirato l'attenzione degli appassionati di Ciclismo durante la cronosquadre della Parigi-Nizza, disputata martedì 11 marzo. I corridori del team kazako, da quest'anno sponsorizzato dall'azienda XDS, si sono schierati alla partenza con guanti e calzini di diversi colori. In molti hanno pensato a una scelta puramente estetica, una trovata di marketing per guadagnare visibilità. Nel dopo corsa, il responsabile delle prestazioni del team, Alex Dowsett, ha spiegato che i corridori hanno sfoggiato guanti e calzini di colori diversi per agevolare il cambio durante la corsa.

"Dà un piccolo vantaggio sia ai corridori che al personale in macchina", ha dichiarato Dowsett.

🇫🇷 VIDEO: @ParisNice



🤨 What’s behind the colorful gloves 🧤 and socks 🧦 at today’s team time trial? Alex Dowsett reveals the secret ⤵️#ParisNice #XDSAstanaTeam pic.twitter.com/29uBMuRskf — XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) March 11, 2025

Ciclismo, l'idea di Alex Dowsett

Nella sua carriera nel ciclismo professionistico, Alex Dowsett è stato un grande specialista delle cronometro e ha detenuto anche il record dell'ora. L'ex corridore britannico ha portato tutta la sua esperienza nel nuovo ruolo di responsabile delle prestazioni della XDS Astana. Dowsett si è insediato quest'inverno, grazie alla profonda ristrutturazione vissuta dalla squadra kazaka dopo l'arrivo di XDS.

Il 36enne britannico ha portato nel team le sue idee sui marginal gains e l'attenzione ai dettagli, e i colori differenti di guantini e calzini sono un piccolo pezzo di questo progetto. Secondo Dowsett, questo semplice accorgimento avvantaggia i corridori nelle delicate operazioni di cambio che si effettuano nelle cronosquadre.

“In una cronometro a squadre devi dare il cambio e tornare indietro in una frazione di secondo, e poi rientrare nella fila nella tua posizione. È uno sforzo enorme. I corridori lo fanno alla propria velocità. Una volta che sei in sesta o settima posizione, devi fare un altro sforzo enorme per recuperare e riprendere la tua posizione.

Se non si riesce a farlo, segue un terzo, enorme sforzo per correggere la situazione", ha dichiarato Dowsett, spiegando che con i colori diversi il corridore che ha dato il cambio individua immediatamente il compagno a cui deve accodarsi.

'Così è sufficiente cercare il colore specifico'

"Come corridore rispondi agli impulsi, ai movimenti o alle osservazioni nel tuo ambiente, lo fai ancora più velocemente che se stessi cercando un punto specifico. Ciò che rende una cronometro a squadre così difficile è la somiglianza dei corridori. Come corridore hai poi una frazione di secondo di dubbio: è Tejada o Teunissen? La prima cosa che vedi in un corridore in una cronometro a squadre è la sua mano. Per questo mi è venuta l'idea: perché non realizziamo semplicemente sette guanti diversi, ognuno con un colore diverso?

Quindi non è più necessario cercare il corridore in questione o fare il conto alla rovescia per capire dove rientrare nella fila, ma semplicemente cercare un colore specifico", ha spiegato Dowsett.

"Offre un piccolo vantaggio. Non è un vantaggio aerodinamico, ma lo è sia per i corridori che per il personale in macchina", ha concluso Dowsett.