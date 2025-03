Al via di Le Samyn, classica belga in programma martedì 4 marzo, ci sarà un campione in più, e che campione! Mathieu Van der Poel ha deciso a sorpresa di anticipare il suo debutto stagionale nel ciclismo su strada, inizialmente previsto per il 10 marzo alla Tirreno-Adriatico. In buona forma e con grande voglia di correre, il fuoriclasse olandese ha cambiato programma e sarà la grande stella di Le Samyn. La corsa belga vedrà al via anche un altro big, Arnaud De Lie, e tanti giovani emergenti, a partire dal francese Paul Magnier. Come tutte le altre classiche di questa primavera ciclistica, anche Le Samyn godrà di un'eccellente copertura televisiva e streaming su Eurosport e Discovery Plus, sia per la corsa femminile che per quella maschile.

Le Samyn, tra gli italiani Mozzato e Malucelli

Le Samyn è una delle tante classiche del fitto calendario del Ciclismo belga, che fanno parte della marcia di avvicinamento al Giro delle Fiandre. Dal punto di vista tecnico, questa corsa non ha molto a che spartire con la Ronde, ma le stradine di campagna, i tratti di pavé e la passione dei tifosi belgi fanno respirare un po' dell'atmosfera della vera classica. Il percorso è piuttosto semplice: alcuni tratti di pavé e le classiche insidie delle strade belghe, ma senza muri o salite. Il via è a Quaregnon, l'arrivo a Dour dopo 199 chilometri divisi più o meno a metà tra un tratto in linea e tre passaggi sul circuito finale di una trentina di chilometri.

Il circuito presenta qualche saliscendi, un paio di tratti in pavé e il finale su una leggera, ma costante ascesa. Spesso la corsa si decide con uno sprint più o meno folto, ma la presenza di Van der Poel potrebbe cambiare l'equilibrio. Aspettando di valutare le intenzioni dell'ex campione del mondo, gli altri favoriti sono Arnaud De Lie, Paul Magnier, Laurenz Rex, Hugo Hofstetter e Pavel Bittner.

Tra gli italiani segnaliamo le presenze di Luca Mozzato e Matteo Malucelli.

Doppia diretta su Eurosport e Discovery Plus

Le Samyn femminile si corre nella stessa giornata di martedì 4 marzo, prima della prova maschile. Il percorso è di 122 chilometri, sempre con via da Quaregnon e arrivo a Dour, ma con un tratto iniziale in linea molto breve prima dei tre giri del circuito affrontato anche dagli uomini.

La starting list è di altissimo livello, con molte delle migliori velociste del gruppo, come Lorena Wiebes, Charlotte Kool e Ally Wollaston. Tra le italiane sarà da seguire Letizia Paternoster.

Le Samyn sarà trasmesso in diretta da Eurosport e Discovery Plus. La diretta della corsa femminile inizierà alle 13, a cui seguirà, dalle 14.20, la prova maschile.