Dopo vent'anni di assenza, il ciclismo femminile è pronto a riaccogliere in calendario la Sanremo. Forte del grande successo che sta ottenendo il Ciclismo rosa, RCS Sport ha deciso di riportare in auge la Sanremo e proporla nello stesso giorno della Classicissima maschile, sabato 22 marzo. A poco più di due settimane dal grande evento, RCS ha presentato il percorso, che naturalmente è più breve di quello affrontato dagli uomini, 156 km, e prevede il via già dalla Riviera Ligure. La corsa scatterà da Genova, per immettersi dopo pochi chilometri sul tracciato ormai classico della Milano - Sanremo, quello che supera i Capi, Cipressa e Poggio per concludersi in via Roma.

Sanremo, ritrovo in Piazza della Vittoria a Genova

La denominazione ufficiale della Classicissima al femminile sarà Sanremo Women. La corsa scatterà da Genova alle 10.40, con il ritrovo di partenza fissato in Piazza della Vittoria. Il tratto di trasferimento sarà di poche centinaia di metri, fino al Viale delle Brigate Partigiane, dove parte la corsa vera e propria con il km zero. Da qui, il gruppo supererà la sopraelevata Aldo Moro, per poi uscire dal capoluogo ligure e immettersi sul classico tracciato della Milano - Sanremo maschile all'altezza di Voltri.

Il percorso della Sanremo femminile affronterà quindi la sequenza dei Capi, Mele, Cervo e Berta, per poi arrivare alla salita di Costa Rainera con scollinamento a Cipressa.

Dalla vetta si scenderà nella difficile e tecnica picchiata verso l'Aurelia, caratterizzata da alcune curve cieche. Un breve tratto di falsopiano sul mare condurrà infine al Poggio, scenario di tante sfide memorabili nella più che centenaria storia della Sanremo. Dalla vetta del Poggio mancheranno solo cinque chilometri e mezzo all'arrivo, divisi tra una discesa tecnica e stretta e un ultimo tratto pianeggiante a Sanremo che porta al classico arrivo fissato in Via Roma.

La corsa dovrebbe concludersi intorno alle 14.30, quando gli uomini saranno ancora nella fase centrale.

La starting list completa di questa prima edizione della nuova storia della Sanremo Women sarà ufficializzata nei prossimi giorni, ma già ora RCS Sport ha confermato la presenza di tre stelle come Lotte Kopecky, Demi Vollering e Elisa Longo Borghini.

Ciclismo, la storia della Primavera Rosa

L'idea di una Milano - Sanremo al femminile non è una novità assoluta per il ciclismo. Già sul finire degli anni novanta era stata creata la Primavera Rosa, una corsa che ripercorreva la parte finale della Classicissima maschile. La corsa ebbe però una vita breve e non particolarmente fortunata, seguendo le difficoltà avute dal ciclismo femminile prima dell'esplosione di queste ultime stagioni. La Primavera Rosa si è disputata dal 1999 al 2005. La prima edizione fu vinta da Sara Felloni, quindi nell'albo d'oro figurano altre campione di quel ciclismo come Ziliute, Ljiungskog, Melchers, Zabirova e Worrack.

Dopo l'edizione del 2005, la Primavera Rosa non si è più disputata, fino a questa rinascita sotto il nuovo nome di Sanremo Women.