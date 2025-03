La quarta tappa della Parigi-Nizza, che mercoledì 12 marzo ha portato il gruppo all'arrivo in salita di La Loge des Gardes, si è conclusa tra le polemiche per le scelte fatte dall'organizzazione e dalla giuria. La corsa si è svolta in una giornata di forte maltempo, con freddo e pioggia, che a tratti si è trasformata in grandine. A circa cinquanta chilometri dall'arrivo, in un momento particolarmente critico per le precipitazioni, la tappa è stata neutralizzata per quasi mezz'ora. I corridori hanno cercato di cambiarsi per tenersi caldi, ma la sosta e la ripartenza, a ritmo controllato dietro la macchina del direttore di corsa, hanno finito per far congelare metà del gruppo.

La tappa è poi ripresa in condizioni decisamente più favorevoli, permettendo ai corridori di affrontare il finale del percorso. La vittoria è andata a João Almeida, che ha rimontato e battuto Jonas Vingegaard. Il campione danese si è detto deluso per questo secondo posto, ma si è soffermato soprattutto su quanto accaduto durante la neutralizzazione, criticando le decisioni della giuria e dell'organizzazione. "Non avremmo mai dovuto correre questo finale", ha dichiarato Vingegaard.

Vingegaard: 'Faceva freddissimo'

Sulla salita finale, Jonas Vingegaard è rimasto prima in posizione di controllo, seguendo gli attacchi degli altri corridori senza mai rilanciare. Solo a due chilometri dall'arrivo, il campione danese della Visma ha rotto gli indugi per passare all'attacco.

Vingegaard non è però riuscito a fare la differenza e, nel finale, si è ulteriormente appesantito, lasciando spazio alla rimonta di João Almeida. Ormai nelle ultime pedalate, il portoghese della UAE ha compiuto il sorpasso ed è andato a vincere.

Vingegaard si è consolato con la conquista della maglia gialla di leader della generale, una posizione costruita soprattutto grazie alla vittoria nella cronosquadre, ma nel dopo corsa non è apparso molto contento del risultato.

"È deludente, ma fa parte del Ciclismo. Mi sentivo bene, eravamo anche andati all'inseguimento di Foss", ha dichiarato Vingegaard parlando dell'andamento della corsa.

Il danese ha criticato duramente la giuria e l'organizzazione per la gestione della corsa nel momento in cui le condizioni meteo sono peggiorate, oltre che per la decisione di far ripartire e concludere normalmente la tappa.

"Non avremmo mai dovuto correre questo finale. Faceva freddissimo, in gruppo erano tutti infreddoliti, soprattutto dopo la ripartenza. Ancora adesso sono in ipotermia", ha dichiarato Vingegaard.

Lampaert: 'L'organizzazione è intervenuta bene'

Gran parte del gruppo si è schierata contro la scelta di neutralizzare la tappa e poi farla ripartire, ma, come sempre accade in queste situazioni, non sono mancate le opinioni discordanti. Il belga della Soudal Quick-Step Yves Lampaert, ha difeso l'operato dell'organizzazione, ritenendo che la gestione della situazione sia stata corretta.

"Questa è una corsa, giusto? Non riuscirai mai a mettere tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Tuttavia, penso che, tutto sommato, le cose siano andate bene.

La neutralizzazione era più che necessaria. Improvvisamente la temperatura è passata da dieci a due gradi a causa dello scioglimento della neve. L'organizzazione è intervenuta bene", ha dichiarato Lampaert.