Riprende il cammino dell’Itas Trentino nella CEV Cup di Pallavolo maschile, la seconda competizione europea per ordine di importanza. Questa sera (mercoledì 12 marzo) alle ore 20.30 presso la ilT quotidiano Arena di Trento si svolgerà la gara d’andata delle semifinali tra l’Itas Trentino e i turchi dello Ziraat Bank Ankara. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, con la visione di questa partita gratuita previa registrazione alla piattaforma.

Semifinale CEV Cup: come arrivano Trento e Ziraat

Itas Trentino arriva a questa semifinale di CEV Cup in uno stato di forma eccellente, infatti sono arrivate ben quattordici vittorie nelle prime quindici partite disputate in questo 2025.

In particolare la formazione guidata da coach Fabio Soli è reduce da tre successi consecutivi per 3-0, l’ultimo dei quali arrivato lo scorso sabato contro Cisterna Volley. Una vittoria che ha permesso all’Itas Trentino di portarsi così subito in vantaggio nella serie dei quarti dei playoff scudetto della SuperLega, dopo che la Regular Season si era conclusa con il primo posto in classifica. Nel tabellone ad eliminazione diretta l’Itas Trentino aveva superato in precedenza nell’ordine l’Arcada Galati, il Benfica, il Brasov e il Chaumont. In caso di vittoria la squadra allenata da Soli affronterà in finale la vincente fra Rzeszow e Tours.

Dall’altra parte lo Ziraat Bank Ankara disputa questa sera la sua seconda semifinale consecutiva in una competizione continentale.

La formazione turca lo scorso anno raggiunse la semifinale di Champions League, dove venne eliminata dai polacchi dello Jastrzebski. La squadra allenata da Mustafa Kavaz ha fatto un cammino perfetto in questa CEV Cup ottenendo solo vittorie e riuscendo a superare anche squadre quotate come il Galatasaray e il Las Palmas. Nel campionato turco lo Ziraat Bank Ankara si trova in testa alla classifica con ben ben tredici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, ovvero il Fenerbahce.

Nell’ultima partita disputata è arrivata però una sconfitta per 3-1 in trasferta contro l’Alanya Bld.

I precedenti tra Trento e Ziraat

La sfida di questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento sarà in assoluto il primo confronto ufficiale tra l’Itas Trentino e lo Ziraat Bank Ankara. Le due squadre si erano però già affrontate in passato in una amichevole pre-campionato disputata a Trento nel 2014.

In quel confronto ebbero la meglio i padroni di casa con il punteggio di 3-1. In generale Trento ha affrontato complessivamente quindici partite ufficiali contro club della Turchia, con un bilancio che registra dodici vittorie e tre sconfitte.