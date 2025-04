La narrazione del ciclismo in tv è cambiata notevolmente negli ultimi anni, soprattutto con l’introduzione delle dirette integrali delle corse, che hanno portato le telecronache a dover coprire tempi ampi. Sul tema del racconto del ciclismo in tv si è soffermato il noto critico televisivo Aldo Grasso nella sua rubrica sul Corriere delle Sera. In particolare Grasso ha analizzato lo stile dei telecronisti di Eurosport, emittente punto di riferimento per il ciclismo e che trasmette le principali corse in diretta integrale. Queste le parole di Grasso: “I pur bravi Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser di Eurosport spesso trasformano la telecronaca in una chiacchiera da bar, con i saluti agli amici, gli appuntamenti per cenacoli infrasettimanali, le telefonate di vecchi campioni, cose del genere”.

Una necessità per coprire molte ore di diretta, ma che secondo Grasso risulterebbe non adatta a tutto il pubblico.

L’analisi di Aldo Grasso sulle telecronache del ciclismo di Eurosport

Proseguendo nella sua analisi sullo stile delle telecronache delle corse ciclismo trasmesse su Eurosport, il critico televisivo Aldo Grasso ha spiegato come la caratteristica distintiva dei telecronisti sia quella di essere molto tecnici e di tralasciare gli aspetti più generali. In questo modo le telecronache di ciclismo su Eurosport si rivolgerebbero principalmente a “cicloamatori, agli appassionati, ai cultori delle due ruote”. La dimostrazione di questo sarebbero i continui riferimenti ai dati dei corridori, come Watt, Vam, rapporti ecc., oltre a indicazioni sul consumo energetico, sulla nutrizione e sugli strumenti da utilizzare.

Per Aldo Grasso questo stile di telecronaca sarebbe però un problema in quanto andrebbe ad escludere dal pubblico “chi ama la corsa anche per quello che la corsa ti fa vedere”. Per cercare di ampliare l’audience bisognerebbe, secondo Grasso, che i telecronisti di ciclismo parlassero anche di aspetti più generali, come i luoghi toccati dalla corsa o altri riferimenti collegati alla storia e al turismo.

Il calendario del ciclismo internazionale vedrà il prossimo grande appuntamento mercoledì 23 aprile con la Freccia Vallone, classica delle Ardenne che si disputerà sia con la corsa maschile che femminile. Poi domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta classica Monumento della stagione, che vedrà anche in questo caso la doppia corsa, sia maschile che femminile. Domenica 27 prenderà il via anche il Giro di Turchia, mentre martedì 29 aprile inizierà un’altra breve corsa a tappe, il Giro di Romandia.