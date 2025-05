Al via del prossimo Giro d'Italia, che scatterà venerdì 9 maggio dall'Albania, uno dei corridori più attesi dagli appassionati di ciclismo italiani sarà senz'altro Davide Piganzoli. Il 22enne della Polti Kometa è una delle speranze per il futuro del nostro movimento nelle corse a tappe e sembra pronto a fare un ulteriore salto di qualità. Già tredicesimo nel Giro dello scorso anno, Piganzoli punta stavolta alla top ten della classifica generale e ha trovato fiducia dall'analisi dei dati dei suoi allenamenti. Il corridore valtellinese ha però spiegato a Indeleiderstrui di avere un handicap nelle cronometro, anche a causa delle biciclette in dotazione al suo team.

'Al Giro per la top ten e una vittoria di tappa'

Cresciuto nel vivaio interno della Polti Kometa, Davide Piganzoli sembra avere tutte le qualità del corridore da corse a tappe. Ottimo scalatore, regolare e consistente, il valtellinese ha fatto vedere dei costanti progressi in questi primi anni nel ciclismo professionistico, pur senza grandi acuti. Il Giro d'Italia rappresenta il punto chiave della sua stagione, il banco di prova in cui misurare le ambizioni per il futuro.

Piganzoli si è preparato alla corsa rosa con un approccio mirato, con un lungo ritiro in altura e un test generale al Tour of the Alps, in cui ha concluso all'undicesimo posto. "Per il Tour of the Alps ci siamo allenati duramente per tre settimane in quota a Tenerife e ho fatto un grande passo avanti a livello fisico" ha dichiarato il corridore della Polti Kometa, che arriva al via del Giro con un obiettivo ben preciso.

"Ho maturato un anno di esperienza anche a livello mentale, che è tanto nel ciclismo quando hai solo 22 anni. L'anno scorso sono arrivato tredicesimo, quindi quest'anno punto a piazzarmi tra i primi dieci. Voglio anche provare a vincere una tappa" ha dichiarato Piganzoli.

Basso e Contador ci insegnano molto

Il 22enne valtellinese sa di avere un punto debole nelle cronometro. Piganzoli ha spiegato che una piccola squadra come la Polti Kometa non può competere con i top team del World Tour in quanto a materiale a disposizione, e che questo fa la differenza in una disciplina molto tecnologica come la cronometro. "Le mie cronometro sono abbastanza buone, ma non eccezionali a causa delle bici e del materiale della squadra.

Abbiamo materiale normale, non il migliore. Nonostante tutto, mi sono allenato molto per questa disciplina, quindi spero di aver fatto qualche progresso" ha commentato Davide Piganzoli.

A compensare le mancanze dovute alla differenza di budget, la Polti Kometa può offrire però a Piganzoli il supporto di due campioni come Ivan Basso e Alberto Contador, le figure manageriali e tecniche di riferimento del team. "Ci insegnano molto, ad esempio come prepararci al meglio per un grande giro e come essere al meglio per tre settimane. È molto importante avere due nomi così importanti nella squadra perché possono spiegarci tante cose" ha dichiarato Piganzoli, che arriverà al Giro confortato anche dai dati raccolti negli allenamenti.

"L'anno scorso al Giro avevo già espresso una buona potenza e alla fine dell'anno i watt erano davvero ottimi in alcune gare" ha raccontato il corridore della Polti Kometa. "Ma quest'anno ho iniziato con i numeri che ho raggiunto alla fine dell'anno scorso. Quindi sono sicuro di essere cresciuto molto quest'inverno, in vista del Giro. Ho molta fiducia in me stesso e nella squadra" ha confidato Davide Piganzoli.