La Soudal Quickstep sta vivendo un Giro d'Italia molto sfortunato e con scarsi risultati. La squadra belga era partita con Mikel Landa nel ruolo di leader per la classifica generale, e con il giovanissimo talento francese Paul Magnier tra i velocisti più attesi. Purtroppo, la corsa di Landa è finita già alla prima tappa a causa di una rovinosa caduta, mentre Magnier ha faticato un po' per superare le difficoltà di questo debutto al Giro e non è andato al di là di un terzo posto nella tappa di Napoli.

Nella sua consueta rubrica su Het Nieuwsblad, l'ex team manager della Soudal Quickstep Patrick Lefevere ha commentato l'andamento della corsa e i risultati della squadra.

Lefevere ha giustificato la fatica con cui Magnier sta affrontando questo suo primo Giro d'Italia, aggiungendo che oggi i percorsi delle corse a tappe non danno più ai velocisti lo spazio che era loro destinato nel ciclismo di un tempo. "Se Mario Cipollini corresse oggi non vincerebbe le sue 42 tappe al Giro d'Italia" ha commentato Lefevere con un paragone molto efficace.

'Al Giro ci sono poche opportunità per i velocisti'

Complici le esigenze di avere tappe movimentate e spettacolari da trasmettere in dirette tv integrali, le grandi corse a tappe del ciclismo moderno stanno dedicando sempre meno giornate ai velocisti. Alla Vuelta Espana le tappe da sprint sono ormai cosa rara e anche il Tour de France ha impresso un'inversione di tendenza inserendo percorsi sempre più imprevedibili.

Anche il Giro d'Italia ha privilegiato iter con saliscendi, strappi e brevi salite, come visto nelle ultime tappe di Nova Gorica e Vicenza.

Patrick Lefevere ha spiegato che oggi, con i dislivelli attuali, i grandi velocisti del ciclismo del passato non potrebbero più vincere a ripetizione. "In questo Giro d'Italia, le opportunità per velocisti come Paul Magnier sono scarse. Se Mario Cipollini fosse stato un corridore oggi, non avrebbe mai ottenuto le sue 42 vittorie di tappa al Giro", ha sostenuto Lefevere. "Con un po' di fortuna, abbiamo avuto tre tappe pianeggianti. Altrimenti, c'è sempre un po' di dislivello, e poi c'è Mads Pedersen, che è in forma smagliante e che è imbattibile" ha commentato l'ex manager della Soudal Quickstep, annunciando che Magnier concluderà anticipatamente questo suo primo Giro d'Italia: "In teoria non ripartirà dopo il giorno di risposo di lunedì.

A questo punto della sua carriera due settimane sono più che sufficienti".

'Non vedo come possiamo vincere una tappa'

Lefevere si è detto pessimista sulle possibilità della sua squadra di poter salvare la corsa dopo gli episodi negativi che hanno sconvolto il piano iniziale. "L'anno scorso abbiamo vinto quattro tappe al Giro d'Italia, ora siamo a zero. Diciamolo chiaramente: non vedo come le cose possano essere diverse a Roma" ha dichiarato il manager belga con grande franchezza.

"È un peccato, ma il nostro Giro era praticamente finito quando Mikel Landa è caduto nella tappa di apertura" ha commentato Lefevere, dando ampie giustificazioni a Magnier. "Si è reso conto che il Giro non è l'Etoile de Bessèges. Cioè, non fraintendetemi, non ho assolutamente nulla da criticare. Ha 21 anni e corre il suo primo Grande Giro. C'è un percorso di apprendimento" ha dichiarato Lefevere.