Mads Pedersen sarà una delle grandi stelle del prossimo Giro d'Italia, al via venerdì 9 maggio. Il campione danese è stato scelto dalla Lidl-Trek per guidare la formazione nella corsa rosa, e dopo aver smaltito un po' di rammarico per la mancata selezione per il Tour de France, sta ora ultimando il suo percorso di avvicinamento. Pedersen andrà a caccia di tappe al Giro, e magari anche della maglia ciclamino, simbolo della classifica a punti. Per farsi trovare pronto, l'ex iridato si sta dedicando ad allenamenti specifici o mirati. In un’intervista al podcast Lang Distance, Pedersen ha raccontato di aver trovato un approccio particolarmente efficace che consiste in pedalate indoor di un'ora con una precisa tabella di wattaggi.

'Preferirei pedalare ogni giorno per sette ore'

Mads Pedersen ha descritto questo metodo come "terribile, ma terribilmente efficace". Il campione danese sta cercando di ottimizzare le sue prestazioni e abituare il corpo alle condizioni di grande caldo che troverà in questa fase centrale della stagione del ciclismo. Pedersen ha raccontato di allenarsi sui rulli per un'ora al giorno indossando l'abbigliamento invernale. "È un allenamento terribile. Preferirei pedalare sette ore al giorno per un'intera settimana", ha dichiarato il corridore della Lidl-Trek, che però ha riscontrato dei vantaggi in questo approccio che simula le condizioni di caldo inducendo degli adattamenti fisiologici.

"Il mio metodo è iniziare pedalando a 270 watt e poi lasciare che la frequenza cardiaca aumenti fino al termine", ha raccontato Mads Pedersen, "Negli ultimi quindici minuti mi mantengo tra i 255 e i 270 watt.

La mia frequenza cardiaca passa da 110 all'inizio a circa 175-180 alla fine".

Pedersen, già a quota quattro vittorie

Mads Pedersen sarà al via del Giro d'Italia per la quarta volta in carriera. Il campione danese ha partecipato due volte nei primi anni di professionismo, nel 2017 e nel 2018, senza raccogliere grandi risultati. È tornato alla corsa rosa nel 2023, con uno status completamente diverso. In quella edizione ha conquistato la tappa di Napoli battendo in volata Jonathan Milan e Pascal Ackermann. È arrivato anche secondo a Melfi, terzo a Salerno, quarto a Viareggio e Tortona. Il suo Giro d'Italia finì alla dodicesima tappa con un ritiro.

In questa prima parte di stagione, Pedersen è stato uno dei corridori più costanti ai vertici del ciclismo professionistico. Ha vinto quattro corse, con la perla della Gand-Wevelgem al termine di una lunga fuga solitaria, sia al Fiandre che alla Roubaix, al secondo e terzo posto.