Questa domenica 18 maggio si gioca la finale di CEV Champions League e vedrà nuovamente una formazione italiana protagonista, si tratta della Sir Sicoma Monini Perugia, che dovrà affrontare i padroni di casa polacchi del Aluron CMC Warta Zawiercie. I Block Devils andranno a caccia del primo storico trionfo in Champions League, dopo aver sfiorato l’impresa nel 2017, quando furono sconfitti in finale dallo Zenit Kazan. In caso di successo di Perugia, sarebbe il secondo anno consecutivo con una vincitrice italiana, visto che nella scorsa stagione è arrivato il successo di Trento.

La finale tra Perugia e Warta Zawiercie inizia alle ore 20:05 presso l’Atlas Arena di Lodz (Polonia). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Andrea Zorzi, oltre che in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Lorenzo Castiglia.

I risultati delle semifinali di Perugia e Warta Zawiercie

La Sir Sicoma Monini Perugia si presenta a questa finale di Champions League forte della vittoria ottenuta in semifinale contro la formazione turca dell’Halkbank Ankara. La squadra guidata da coach Angelo Lorenzetti si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) al termine di un match che è stato comunque combattuto punto a punto per diversi tratti.

I Block Devils sono riusciti a reggere bene gli attacchi avversari, con un computo finale di ben dieci block vincenti. Il best scorer del match è stato Yuki Ishikawa, che ha messo a referto 19 punti ed è stata brillante anche la prestazione di Ben Tara che ha realizzato 14 punti. Una vittoria che ha dato anche la certezza a Perugia di ottenere la qualificazione per il Mondiale per Club della prossima stagione.

Dall’altra parte invece l’Aluron CMC Warta Zawiercie ha fatto decisamente più fatica a superare il JSW Jastrzebski Wegiel nel derby polacco in semifinale. La formazione allenata da coach Michal Winiarski è riuscita ad avere la meglio solo al tie-break e potrebbe quindi avere meno energie per il match odierno.

Una partita in cui il Jastrzebski Wegiel aveva vinto i primi due set in scioltezza, ma poi è arrivata la rimonta del Warta Zawiercie che ha pareggiato i conti e poi vinto il tie-break ai vantaggi per 22-20. In finale Perugia dovrà quindi restare concentrata al massimo e non sottovalutare la capacità di tornare in partita dei polacchi.

Lo schiacciatore Aaron Russel è l’ex della finale

Nella finale odierna di Champions League ci sarà un ex giocatore di Perugia in campo con il Warta Zawierce, si tratta dello schiacciatore statunitense Aaron Russel. Un giocatore che ha militato tra le fila dei Block Devils per tre stagioni consecutive, dal 2015 al 2018. La particolarità è che Russel ha giocato la sua ultima Final Four di Champions League proprio con la maglia di Perugia, nel 2017 a Kazan, quando la formazione umbra chiuse al terzo posto.