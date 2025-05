In una tappa apparentemente interlocutoria, quella che oggi ha portato il gruppo a Nova Gorica, il Giro d'Italia ha visto rivoluzionare la classifica generale e le prospettive in vista della terza settimana di corsa. A rompere gli equilibri raggiunti è stato un episodio: una caduta avvenuta a poco più di venti chilometri dall'arrivo. Nell'attraversamento di un paese, in un passaggio stretto e reso insidioso dalla pioggia, sono finiti a terra diversi corridori. L'incidente è avvenuto nelle prime posizioni del gruppo, e per questo sono stati coinvolti anche numerosi corridori di classifica.

La tappa è andata a Kasper Asgreen, unico superstite di una fuga da lontano, mentre solo la maglia rosa Del Toro, Simon Yates, Carapaz e Gee sono arrivati nel gruppo principale a 16''. Roglič, Bernal e Ayuso hanno perso quasi un minuto e Tiberi è sprofondato quasi a due minuti. Il più sfortunato è stato però Giulio Ciccone, che ha faticato a ripartire e ha visto compromesse le sue chance di lottare per il podio.

Giro, una caduta cambia la corsa

Per questa quattordicesima tappa, il Giro d'Italia ha programmato la Treviso–Nova Gorica di 195 km, su un percorso in gran parte sul confine italo–sloveno segnato da qualche saliscendi. Nelle fasi iniziali sono partiti all'attacco Mirco Maestri, Martin Marcellusi, Kasper Asgreen e Clément Davy.

La corsa ha preso il tipico andamento delle tappe da sprint, con il gruppo che ha controllato il distacco.

I saliscendi del percorso non hanno acceso la tappa, che però ha trovato la sua svolta quando uno scroscio di pioggia ha reso molto pericolosi alcuni passaggi nei centri abitati. A poco più di venti chilometri dall'arrivo, in una strettoia, si è verificata una caduta nelle prime posizioni del gruppo, con Pedersen e Ciccone tra i corridori coinvolti. L'abruzzese è apparso il più malconcio di tutti e ha faticato per riprendere la corsa. Il gruppo si è frammentato dopo l’episodio. In testa sono rimasti Maestri, Marcellusi e Asgreen, braccati da una ventina di uomini tra cui Kooij e Groves come sprinter e Del Toro, Carapaz, Simon Yates e Gee come uomini di classifica.

Roglič, Ayuso e Bernal hanno cercato di limitare i danni in un secondo gruppetto, mentre Tiberi è rimasto ancora più attardato.

Del Toro allunga ancora il vantaggio

La Visma, già in testa prima dell'incidente, ha dato il massimo per permettere a Kooij e Yates di raggiungere i rispettivi obiettivi e ha poi trovato l'aiuto della Alpecin per Groves. Nel finale, Asgreen ha fatto valere la diversa caratura rispetto ai compagni di fuga andandosene da solo. Il danese ha portato a termine una bella impresa, regalando alla EF la seconda vittoria in questo Giro d'Italia.

A 16'' Groves ha battuto Kooij nella volata per il secondo posto, mentre il gruppo con Roglič, Bernal e Ayuso ha concluso a 1'04'' e Tiberi a due minuti.

Ciccone è riuscito a portare a termine la tappa con oltre un quarto d'ora di ritardo.

Con questi risultati la classifica generale viene riscritta dietro al leader Isaac Del Toro. Il messicano ha ora un vantaggio consistente su Ayuso e Roglič, mentre al secondo posto si è issato Simon Yates. Del Toro guida con 1'20'' su Yates, 1'26'' su Ayuso, 2'07'' su Carapaz e 2'23'' su Roglič.